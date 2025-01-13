新华社洛杉矶1月12日电（记者高山 黄恒）多场山火12日仍在美国加利福尼亚州南部洛杉矶地区肆虐，美国政界围绕山火话题持续互喷口水、互相指责。

共和党籍的美国候任总统特朗普12日在社交媒体上发文说：“洛杉矶大火仍在肆虐。不称职的政客根本不知道如何灭火。数以千计的豪宅已经消失，还有更多很快就会消失。到处都是死亡。这是美国历史上最严重的灾难之一。他们就是无法扑灭大火，他们出了什么问题？”

特朗普此前已连续猛批美国现任总统拜登、加州州长纽森以及洛杉矶市长巴斯等民主党人，甚至要求纽森因山火失控辞职。加州长期是民主党大票仓，特朗普3次竞选总统时均未能拿下该州。纽森被视为下届总统选举民主党的热门人选之一。

面对批评，纽森在美国全国广播公司12日播出的节目中称，特朗普在散布虚假信息。纽森说，自己“本着张开双手而不是紧握拳头的精神”邀请特朗普视察灾区，但至今未收到回应。谈及特朗普威胁上台后停止援助加州救灾时，纽森说，如果特朗普真这样做，实际将威胁加州正在抗火第一线的应急人员。

纽森此前接受美国有线电视新闻网采访时已指责特朗普：“民众正在逃命，这个人（特朗普）却想政治化（山火话题）。”

美国联邦应急管理局局长迪妮·克里斯韦尔12日呼吁不要把灾难政治化，强调不论是民主党人还是共和党人都应共同面对这场灾难。

据加州救灾部门12日最新数据，山火已导致24人死亡、16人失踪。县内4场山火的过火总面积已超过160平方公里，大于旧金山市区面积。洛杉矶县已疏散15万居民，其中超过700人住在临时避难所中。

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