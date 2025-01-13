新华社首尔1月13日电 题：政局动荡加剧韩国经济下行风险

新华社记者刘天 陆睿 孙一然

韩国戒严风波延宕一月有余，政治动荡让本已疲弱的韩国经济“雪上加霜”。韩媒《朝鲜经济》日前以34名韩国经济专家为对象展开的调查显示，近八成受访者认为“国内政治不确定性”是今年韩国经济的最大风险。

2024年以来，韩国经济已现疲软迹象，国内生产、消费和投资均下降。韩国统计厅数据显示，2024年10月韩国全工业生产环比下降0.3%，零售销售环比下降0.4%，企业设备投资环比下降5.8%。韩国央行发布的2024年12月综合企业信心指数降至2020年9月以来最低水平。

关于2025年韩国经济前景，各方不乏担忧。韩国央行去年底将2025年经济增长率预测下调至1.9%，并预计2026年经济增长率只有1.8%。

韩国韩亚金融研究所日前发布报告说，今年韩国经济下行压力加大。尽管通胀有所放缓，但物价仍处高位、收入改善不足、物价波动风险等因素可能影响家庭实际购买力的恢复。同时，戒严风波持续，政局不安加剧，对金融和经济环境产生负面影响。

尹锡悦2024年12月3日宣布紧急戒严令，引发金融市场巨震。12月4日，外汇市场韩元对美元汇率快速下跌，一度跌至1446韩元兑换1美元。韩国交易所数据显示，12月4日至20日的13个交易日中，外国投资者疯狂逃离韩国股市，净卖出超3万亿韩元。

代行总统职权的国务总理韩德洙被弹劾后，韩元汇率跌至1487韩元兑换1美元，创15年来新低。市场预计，如果政治动荡局势持续，韩元汇率可能进一步下跌。

专家指出，汇率急剧下行对高度依赖进口原材料和能源的韩国经济造成严重打击。美元走强将增加企业原材料成本和美元计价债务负担，进口价格上涨则会加大低收入群体的经济压力，使消费低迷情况进一步恶化。

韩国KB证券调查本部长金尚勋表示，韩国政坛曾在2004年和2016年出现过弹劾危机，当时，金融市场均受波及，出现大幅震荡，对经济产生不利影响。只有政治问题得到解决，经济指标才能回归正常，因此需尽快消除政治上的不确定性。

《韩国商业》月刊文章说，戒严风波引发的弹劾危机增加国际投资风险，加之2025年政府预算削减超4万亿韩元，对半导体和人工智能等领域的支持受影响，将削弱韩国半导体等产业的出口竞争力。

同时，新一届美国政府可能加大贸易保护主义举措，扰动全球供应链，也将对韩国出口型经济产生巨大影响。韩国汉城大学经济学系教授金相峰表示，届时韩国出口将不可避免出现下滑。美元对韩元汇率上升将对韩国国内物价和经济增长产生负面影响。

韩国《朝鲜日报》社论说，经济增速下滑、内需低迷已致韩国经济基本面脆弱不堪，在此情形下能否扛住新一届美国政府加征关税冲击，前景黯淡。政局动荡正给经济带来难以承受的冲击。

当地媒体援引国际信用评级机构穆迪的报告说，如果韩国的政治动荡不能及时解决，可能会削弱政府通过重要立法或应对各种危机的能力，影响其信用评级。

《韩民族日报》刊文说，若韩国主权信用评级下调，实体经济和金融部门都将受到冲击，政府和企业向国外借款时将不得不支付更高成本。

专家认为，各国正努力应对美国产业和贸易政策可能发生的改变，韩国政界应团结起来。《朝鲜日报》呼吁“政治不稳定绝对不能破坏经济和民生”，敦促政界迅速采取行动，消除戒严风波带来的不确定性。

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