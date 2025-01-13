人民网迪拜1月12日电 （记者管克江、张志文、任皓宇）1月11日晚，夜幕下的迪拜可口可乐大剧场亮起了中国红，“岁月如歌”2025阿联酋华侨华人第十一届春节联欢晚会在这里举行。中国驻阿联酋大使张益明、中国驻迪拜总领事欧渤芊等与约8000位在阿华侨华人代表和各国观众一道，在热闹祥和的氛围中喜迎农历乙巳新年的到来。

《我的祖国》大合唱表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

“呦呦鹿鸣，食野之苹”“大风起兮云飞扬”“唧唧复唧唧，木兰当户织”……伴随多国孩子们动情吟唱千古经典，在场观众仿佛穿越时空，在一个个精心编排的歌舞戏曲节目中，重温了中华文明发展历程中的诸多华美瞬间。随后，国际标准舞历届冠军、斯拉夫著名歌唱家等艺术家以精彩节目致敬流金岁月，一首由旅英华侨华人和英国艺术家带来的领唱与合唱《国家》，让场内情不自禁响起了热烈掌声。在晚会的下篇，饱含温情的亲子小合唱《假如爱有天意》、寓意深远的旗袍走秀舞蹈《中阿友谊·丝路情缘》等节目，传递了阿联酋华侨华人对于美好未来的共同期许以及对于中阿友好的共同祝愿。

《岁朝年锦》情景舞蹈表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

戏曲联唱节目表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。”悠扬熟悉的旋律牵动起海外华侨华人共同的思绪，在全场大合唱《我的祖国》歌声中，本届阿联酋华侨华人春晚画上了圆满句号。“祖国的繁荣昌盛是海外华侨华人充满自信自强的最大底气。” 阿联酋华侨华人春晚总导演李冬霞表示， 中华优秀传统文化源远流长、内涵丰富，吸引着越来越多国际友人进一步了解中国。期待利用“春晚”等形式搭建起更多民众相通相亲的桥梁，更好展示中华文化独特魅力，促进文明交流，讴歌美好未来。

武术节目表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

2025阿联酋华侨华人春晚现场。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

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