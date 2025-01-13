人民网巴黎1月13日电 （记者于超凡）日前，法国山东商会在巴黎举办2025年新春团拜会。春节团拜会在热烈的掌声中拉开序幕，商会秘书长李青云和财务长贾方舟共同主持活动，向到场的嘉宾和会员致以新春祝福。

法国山东商会举办2025年新春团拜会。主办方供图

山东商会会长刘胜在致辞中表示，过去一年法国山东商会发挥桥梁作用，为会员企业和各界人士提供了优质的服务并扎实落地了很多务实的合作项目，推动了山东与法国的经贸与文化交流迈向新高度。值此新春佳节，在新的起点上，商会将不忘初心，始终坚持做改革开放的坚定支持者、中法友好的积极促进者、和平统一的有力推动者以及和谐侨社的实践引领者，为会员企业和侨界发展提供持续助力。

团拜会期间，商会财务长贾方舟向会长团汇报了商会的财务状况。秘书长李青云总结了2024年工作成果，并公布了商会最新的人事调整任命。

此次活动邀请了部分山东出海企业在法负责人及旅法山东籍同乡代表，商会总顾问薛超青、海信法国总经理刘韬、青岛啤酒法国总经理毕伟峰以及山东财经大学孔子学院中方院长解玲、法国科学与艺术研究发展协会主席陈岩、法国文华旅行社董事长李晓彤、法中艺文对话交流协会会长李青彬等嘉宾受邀出席。

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