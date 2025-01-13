人民网勒米尔蒙1月12日电 （记者于超凡）当地时间1月11日，为庆祝春节申遗成功，“欢乐春节”系列活动之“天下龙泉·宋韵青瓷作品展”在法国勒米尔蒙市查尔·弗里里博物馆举办。活动由巴黎中国文化中心、龙泉市人民政府和勒米尔蒙市政府共同主办，中国驻斯特拉斯堡总领事潘昱旻、巴黎中国文化中心主任刘红革，法国参议员让-安·昂格雷，勒米尔蒙市市长让-贝诺瓦·蒂塞朗，主管文化事务副市长安妮·杜吕克、文化体育及社团事务负责人埃斯特尔·伊卢兹-瓦朗坦，以及查尔·弗里里博物馆馆长奥雷利安·瓦谢雷等百余名嘉宾出席。

嘉宾出席“天下龙泉·宋韵青瓷作品展”开幕式（从左至右依次为中国驻斯特拉斯堡总领事潘昱旻、勒米尔蒙市市长蒂塞朗、参议员昂格雷、查尔·弗里里博物馆馆长瓦谢雷、巴黎中国文化中心主任刘红革）。主办方供图

让-安·昂格雷在开幕式上表示，中法友谊需要持续努力加深，正如戴高乐将军倡导的传统及其追随者始终秉持着的这一精神。他高度赞赏勒米尔蒙市与中国文化中心的合作，这有助于增进当地民众对中国文化的深度了解，推动两国的友好合作，期待未来能够接待更多中国文化艺术项目到该市开展交流。

让-贝诺瓦·蒂塞朗在致辞中特别感谢中国龙泉市和巴黎中国文化中心带来的青瓷艺术精品。他评价这些作品精美绝伦，展现了中国文化的深厚底蕴，这次展览不仅象征着文化开放的重要意义，也体现了该市对与中国开展合作的期待。他衷心感谢中方对与法国地方开展文化交流活动的努力，并期待法中友谊长久延续，推动更多更广泛的文化与艺术合作。

潘昱旻在致辞中对此次活动开幕表示祝贺，并向当地民众致以新春的美好祝福。潘昱旻表示，青瓷作为中国的文化名片之一在勒米尔蒙市展出意义深远。此次展出的宋韵青瓷作品均由龙泉现代艺术家创作，为中法文化交流和艺术欣赏提供了重要平台，也象征着中法建交60周年的深厚友谊。

刘红革在致辞中表示，在中法建交纪念日、农历蛇年春节前夕，与勒米尔蒙市合作举办此次展览具有重要意义。“天下龙泉—宋韵青瓷作品展”是在法国的首次展出，本次展览精选45件龙泉青瓷精品，涵盖摹古经典器物、艺术青瓷和现代日用青瓷。这些作品不仅传承了千年的制瓷技艺，还凝聚了当代手工艺人的思考与创新成果，龙泉青瓷以含蓄内敛的姿态，展示了中国文化“和而不同”的智慧与审美理念。希望通过本次展览，让更多的法国朋友感受到青瓷作品的艺术价值和中华优秀传统文化的独特魅力，架起中法民众心灵相通的桥梁。

在开幕式上，来自勒米尔蒙和周边城市以及专程从巴黎赶来的嘉宾们徜徉于雅致的展厅之中，凝神细品着由中心精心甄选并展出的45件青瓷臻品，仿佛穿越时空，与古韵相融。展厅内人潮涌动，争相一睹青瓷的绝美风采，其细腻的工艺深深震撼了在场的法国嘉宾。现场还设置了茶文化体验角、古琴和琵琶演示角，不少嘉宾驻足品茗听琴，近距离体验中国雅文化，与青瓷气韵同频共振。巴黎中国文化中心工作人员还带去了蛇年吉祥物，展厅内充满了欢乐春节的喜庆色彩。

“天下龙泉·宋韵青瓷作品展”参展作品由中外文化交流中心和龙泉市人民政府于2021年联合提供，曾赴比利时等国展出。此次展览将持续至2月2日，并计划在法国多地巡展。

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