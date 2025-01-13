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圣马力诺大学孔子学院举办开放日

2025年01月13日08:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马1月13日电 （记者谢亚宏）圣马力诺大学孔子学院日前在圣马力诺中学举办开放日，庆祝孔子学院20周年生日。圣马力诺中学校长雷莫和圣马力诺大学孔子学院外方院长致欢迎词，师生百余人参加。

孔院开放日活动现场，学生参加中国传统文化项目。圣马力诺大学孔子学院供图

孔院开放日活动现场，学生参加中国传统文化项目。圣马力诺大学孔子学院供图

开放日活动古今呼应，为师生提供了了解中国体育项目、传统服饰、中国书法、民乐民族舞以及中国美食茶饮的机会。师生纷纷尝试传统礼仪和宴饮游戏投壶，对非物质文化遗产簪花项目兴趣盎然。中国书法吸引了大批兴奋的观众和体验者，师生纷纷用毛笔写下自己的中文名字。来宾们在茶香中聆听了悠远的二胡演奏，观赏了民族舞《白蛇·缘起》，中国美食的香气吸引了在校的其他老师前来品鉴。

活动受到师生广泛好评，副校长表示，等到明年她的儿子成为中学生时，也要他参加中文课程。此次开放日的成功举办将进一步巩固孔院与中学的合作基础，激发起更多的师生了解中国文化的兴趣。

孔院开放日活动现场，学生参加中国传统文化项目。圣马力诺大学孔子学院供图

孔院开放日活动现场，学生参加中国传统文化项目。圣马力诺大学孔子学院供图

孔院开放日活动现场，学生参加中国传统文化项目。圣马力诺大学孔子学院供图

孔院开放日活动现场，学生参加中国传统文化项目。圣马力诺大学孔子学院供图

(责编：王禹蘅、杨牧)

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