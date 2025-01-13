新华社耶路撒冷1月12日电（记者陈君清 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡12日与美国总统拜登通电话，双方讨论了有关加沙地带停火的“谈判进展”。

根据以色列总理办公室发表的声明，内塔尼亚胡向拜登通报了其派遣谈判小组前往卡塔尔首都多哈的任务，以推动达成停火换人协议。

内塔尼亚胡11日决定派遣由以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚、以国家安全总局（辛贝特）局长巴尔、以军被扣押人员问题负责人阿隆和内塔尼亚胡的政治顾问法尔克组成的高级谈判小组赴多哈，推动与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就释放被扣押人员和加沙地带停火达成协议。

以色列第12频道电视台12日援引在卡塔尔的以色列高级谈判小组成员的话说，达成协议的条件已经达到“最佳”，最终协议有可能达成。

内塔尼亚胡11日在耶路撒冷会见了即将上任的特朗普政府中东问题特使威特科夫。特朗普先前警告，如果在他就职前以方被扣押人员没有获释，哈马斯将付出“巨大代价”。

过去几个月，在多哈和埃及首都开罗举行了多轮加沙地带停火谈判，但都未能达成结束冲突的协议。新一轮加沙地带停火谈判于本月3日在多哈重启。卡塔尔方面7日表示，谈判仍在继续，尚无达成协议的时间表。

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