新华社德黑兰1月12日电（记者陈霄 沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社12日报道，伊朗陆军防空部队当天在该国西部和北部启动新一轮防空演习。

报道说，本次演习是代号“力量”的防空演习的一部分，在该国西部和北部靠近福尔道和洪达卜两处核设施的防空区域进行。第一阶段演习已于本月7日在位于伊斯法罕省的纳坦兹铀浓缩设施附近举行。

报道说，此次演习在模拟完全真实的战场环境下进行，导弹、雷达、电子情报与侦察部队以及有人机、无人机等共同执行了进攻和防御任务。演习目标包括评估国家防空计划抵御敌人入侵的实战效果，确保武装部队的情报优势，及时发现入侵目标，以及评估防空部队在真实战场环境中的技战术表现。

另据伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，在伊斯法罕省举行的第一阶段演习中，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队参与演习，“在严酷的电子战条件下，对核基地进行了全面防御，抵御了众多空中威胁”。伊朗伊斯兰革命卫队发言人6日就此次演习表示，演习目的是保持和提高伊朗军队的军事准备状态，应对潜在的军事威胁和破坏行为，鼓舞全国士气。

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