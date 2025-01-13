新华社萨格勒布1月12日电（记者李学军）根据克罗地亚国家选举委员会12日晚对99.7%选票的统计结果，现任总统米拉诺维奇在当天举行的总统选举第二轮投票中击败对手赢得连任。

统计结果显示，代表社会民主党等中左翼政党参选的米拉诺维奇获得74.68%的选票，得到执政党克罗地亚民主共同体支持的普里莫拉茨的得票率仅为25.32%。克罗地亚共有370多万合法选民，本轮投票率约为44.15%。

米拉诺维奇在胜选后表示，选举结果表明人民对他过去5年工作的认可和对他本人的信任。普里莫拉茨表示，尊重选民的决定，接受选举结果。

此次总统选举第一轮投票于2024年12月29日举行，8名候选人中，米拉诺维奇和普里莫拉茨分别以49.09%和19.35%的得票率排名前两位。根据克罗地亚法律，总统选举首轮投票中如无人获得过半数选票，得票领先的两名候选人进入第二轮角逐，获得简单多数票即可当选。

米拉诺维奇出生于1966年，曾于2011年12月至2016年1月担任克罗地亚总理。2020年1月，米拉诺维奇第一次当选总统。

克罗地亚总统由直选产生，任期5年，可连任一次。

(责编：崔译戈、崔越)