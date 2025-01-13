新华社利雅得1月12日电（记者王海洲）阿拉伯国家叙利亚问题部长级扩大会议12日在沙特阿拉伯首都利雅得举行。会议发表声明重申为叙利亚提供全方位支持，帮助其恢复稳定与发展。

据沙特通讯社报道，此次会议由沙特外交大臣费萨尔主持，叙利亚过渡政府外交部长希巴尼出席会议。与会者还包括巴林、埃及、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、阿联酋等阿拉伯国家以及法国、德国、意大利、西班牙、英国、美国、土耳其等国外长或代表，阿拉伯国家联盟秘书长、欧盟外交与安全政策高级代表、海湾合作委员会秘书长和联合国叙利亚问题特使等也出席了会议。与会者表示支持由叙利亚人主导的政治过渡进程，就如何支持叙利亚人民，帮助叙利亚重建为一个统一、独立、安全的阿拉伯国家进行深入探讨。

会议发表声明强调，叙利亚的未来应由叙利亚人民决定，尊重叙利亚的独立与主权，并承诺通过多方协作，为叙利亚提供全方位支持，帮助其恢复稳定与发展。同时，与会各方对叙利亚新政府通过对话推动国内政治进程、打击恐怖主义、维护国家机构稳定的积极举措表示赞赏，认为这些努力为叙利亚的未来发展奠定了基础。

费萨尔表示，此次会议旨在协调各方力量支持叙利亚，敦促国际社会解除对叙利亚的单边和国际制裁，加快提供人道主义和经济援助，帮助叙利亚重建国家，为难民返乡创造条件。

另据德国媒体报道，德国外长贝尔伯克当天在利雅得说，德国将向叙政府提供总计5000万欧元的额外人道主义援助，帮助叙利亚“向包容性政治体系”和平过渡。据悉，该援助将通过世界粮食计划署和非政府组织为叙利亚民众提供食品、紧急住所和医疗服务。

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