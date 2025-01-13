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泰国警方成立“旅游安全行动中心”

2025年01月13日08:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月13日电 （记者简承渊）1月12日，泰国国家警察总署副署长兼旅游安全行动中心主任巴占警表示，警方已成立“旅游安全行动中心”（Tourist Safety Operations Center，简称TSOC），全面协调全国各地警方和旅游警察局，共同打造系统化的游客安全管理体系。

泰国旅游警察局局长萨希拉警表示，旅游警察局已联合旅游与体育部、泰国国家旅游局制定了综合安全保障措施。此外，泰国警方还加强了与各驻泰外国使馆的合作，及时共享信息，协调解决涉及游客的紧急事件，并通过国际渠道发布准确及时的安全信息，以减少负面影响，保护泰国国际形象。

为提升服务效率，泰国警方在2024年12月12日推出“泰国旅游警察”（Thailand Tourist Police）手机应用程序。游客可通过该应用直接发送消息、图片及定位，进行咨询、报警或求助。同时，该系统与1155报警热线无缝对接，提供8种语言24小时翻译服务，并支持与191紧急报警中心合作处理突发事件。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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