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通讯丨沙特举办“新春大集”喜迎“中沙文化年”

2025年01月13日08:40 | 来源：新华网
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1月10日，在沙特阿拉伯首都利雅得文化宫举行的“新春大集”活动上，演员表演中国武术。新华社记者 王海洲 摄

1月10日，在沙特阿拉伯首都利雅得文化宫举行的“新春大集”活动上，演员表演中国武术。新华社记者 王海洲 摄

　　新华社利雅得1月12日电　通讯｜沙特举办“新春大集”喜迎“中沙文化年”

　　新华社记者王海洲

　　一场别开生面的“新春大集”10日至11日在沙特阿拉伯首都利雅得文化宫举办。在沙华侨华人、驻沙外国使节、沙特官员与当地民众齐聚一堂，纷纷为充满中国年味儿的“新春大集”点赞。

　　这场以“温暖迎春·共庆中国年”为主题的“新春大集”活动由中国驻沙特阿拉伯大使馆主办，以中国传统庙会的形式呈现，充分展示了多彩的中国春节文化习俗，也为庆祝中沙建交35周年和“中沙文化年”拉开序幕。

1月10日，在沙特阿拉伯首都利雅得文化宫举行的“新春大集”活动上，演员表演舞狮。新华社记者 王海洲 摄

1月10日，在沙特阿拉伯首都利雅得文化宫举行的“新春大集”活动上，演员表演舞狮。新华社记者 王海洲 摄

　　在“新春大集”现场，少林武术、川剧变脸、民族舞蹈、民乐合奏等传统表演让观众大呼过瘾；书法拓印、剪纸窗花、汉服体验让参与者亲身感受到中国文化的精妙绝伦。“新春大集”还设置了传统游戏与电竞游戏互动体验、当代中国优秀电影展映以及中国美食年货街等展区。

　　两天时间内，多国驻沙大使参访“新春大集”。中国驻沙特大使常华介绍说：“春节日渐成为全球广泛接受和认可的中华文化符号，国际影响力日渐提升。希望此次‘新春大集’活动能为沙特及其他国家友人提供一个了解中国的窗口，成为文明交流互鉴的桥梁。”

1月10日，在沙特阿拉伯首都利雅得文化宫举行的“新春大集”活动上，一名男子在天坛模型前留影。新华社记者 王海洲 摄

1月10日，在沙特阿拉伯首都利雅得文化宫举行的“新春大集”活动上，一名男子在天坛模型前留影。新华社记者 王海洲 摄

　　泰国驻沙特大使达姆高度评价此次活动，认为中国春节活动已成为全球文化交流的典范。“文化是一种无声的语言，这样的活动可以让人们更直接地了解彼此。”

　　在“新春大集”上，中国电竞游戏互动体验区成为创新亮点之一，中国原创游戏《黑神话：悟空》、手游《王者荣耀》的展台吸引了大量年轻玩家前来体验。沙特国家电竞协会主席费萨尔·班达尔亲王在现场表示：“我们期待在未来与中国有更多合作。沙特正在筹备新的世界级赛事，希望邀请更多中国战队来沙特。”

　　沙特苏尔坦亲王大学孔子学院、苏欧德国王大学、阿卜杜勒阿齐兹国王大学、智慧宫语言学校的中文老师和学生们也积极参与其中，将“新春大集”作为他们学习中文、了解中国文化的窗口。

1月10日，在沙特阿拉伯首都利雅得文化宫举行的“新春大集”活动上，人们选购商品。新华社记者 王海洲 摄

1月10日，在沙特阿拉伯首都利雅得文化宫举行的“新春大集”活动上，人们选购商品。新华社记者 王海洲 摄

　　沙特首届“汉语桥”比赛冠军艾哈迈德·苏莱曼·阿尔海法尼说：“我特意从家乡吉达搭飞机赶到利雅得，邀请我的朋友们一起来参加‘新春大集’。这让我仿佛回到了北京，再次感受到浓浓的中国年味。剪纸、糖画等非遗传承人的艺术创作令人惊叹，也让我更加了解中国文化、热爱中国文化。”

1月11日，在沙特阿拉伯首都利雅得文化宫举行的“新春大集”活动上，演员表演中国武术。新华社记者 王海洲 摄

1月11日，在沙特阿拉伯首都利雅得文化宫举行的“新春大集”活动上，演员表演中国武术。新华社记者 王海洲 摄

　　中国美食街、年货街成为就餐时间段的“流量担当”。各个展位前，沙特民众和各国友人排起长队，争相品尝中式美味，购买干果糖果等“年货”。北京烤鸭、肉夹馍、冰糖葫芦成为现场的明星产品；珍珠奶茶、伊利冰淇淋等甜品则让大家感受到别样的甜蜜。许多在沙华侨华人说，这些美食唤起了他们对家和春节的温馨记忆。

　　据统计，本次“新春大集”吸引了5000多人到访，为“中沙文化年”的开篇增添了浓墨重彩的一笔。参加活动的沙特民众与在沙华侨华人纷纷表示，期待未来中沙之间有更多“美美与共”的文化交往，推动两国友谊更深、民心更近，助力中沙关系的长久发展。

(责编：崔译戈、崔越)

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