新华社日本名古屋1月12日电 通讯｜“春节庆典活动已在名古屋深深扎根”——日本民众共享“春节快乐”

新华社记者胡晓格 冯翀

1月11日，在日本名古屋市，重庆两江艺术团的演员在第19届“名古屋中国春节祭”上表演。新华社记者 胡晓格 摄

“春节庆典活动已成为名古屋新年之后的亮丽风景，在名古屋深深扎根。”日本爱知县名古屋市市长广泽一郎11日在第19届“名古屋中国春节祭”的祝贺会上说，期待更多市民走进名古屋春节庆典活动，品味浓浓的中国年味。

“名古屋中国春节祭”是日本规模最大的迎春庆典活动之一。本届活动为期3天，将持续至13日，预计将有超过21万人次参加。

重庆两江艺术团和新疆喀什地区歌舞剧团赴日公演是本届名古屋春节活动一大亮点。重庆两江艺术团带来舞蹈《梨园闹春》，演员们的一招一式引得观众阵阵喝彩，不少小朋友边看边模仿，现场还架起“长枪短炮”，媒体人士和观众们竞相拍照。

1月11日，在日本名古屋市，新疆喀什地区歌舞剧团的演员在第19届“名古屋中国春节祭”上表演。新华社记者 胡晓格 摄

“这次是春节申遗成功后重庆两江艺术团首次海外公演。”重庆两江艺术团副团长谢鑫说，“春节是中国文化的重要载体。全世界可以通过春节感受到中国悠久的历史和文化自信。”

《我的爱献给祖国母亲》、《掀起你的盖头来》、刀郎舞……新疆喀什地区歌舞剧团演员热情奔放的歌舞表演，令名古屋市民平松和朗赞不绝口，“新疆舞蹈太棒了，水平很高！”

新疆喀什地区歌舞剧团主持人疆莱说，此次赴日公演带来新疆传统特色节目，希望将中国年味这份属于中国的浪漫和快乐带给日本民众，同时也把博大精深的中华文化和热情奔放的新疆展现给大家。

1月11日，在日本名古屋市，第19届“名古屋中国春节祭”活动现场摊位的商贩制作美食。新华社记者 胡晓格 摄

活动现场设有约50个摊位，其中美食摊位数量最多，羊肉串、麻辣烫、蒸饺、刀削面、糖葫芦等中国特色美食应有尽有，这些美食成为男女老少的“心头好”。“中国菜在名古屋非常普及，市民在任何地方都可以吃到。”广泽一郎说，希望大家在春节活动上能品尝更多中国美食。

中国驻名古屋总领事杨娴在祝贺会上致辞说，春节传承着中华文明理念，承载着家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生等人类共同追求的价值，是联合国法定假日，2024年成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，欢迎日本朋友共同沉浸式体验中国年俗和文化，共庆“春天”的到来，共同祈盼美好未来。

在活动现场，当记者问起当地民众他们印象中的中国春节文化符号时，不少民众如数家珍，舞龙舞狮、福字、爆竹烟花、春节联欢晚会、团圆饭等被频频提及。

爱知县知事大村秀章在祝贺会上表示，“名古屋中国春节祭”已成为装点名古屋新春的盛大活动。爱知县有数万华侨华人，该县许多企业在华开展商贸活动，期待进一步加深与中国地方友好城市之间的交流。

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