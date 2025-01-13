新华社奥斯陆1月11日电（记者张玉亮）“中国是文明古国，我一直很向往，听说中国对挪威公民免签后，我和朋友马上就把中国列入了‘旅游心愿清单’。”在10日开幕的挪威旅游展上，来自挪威北部诺尔兰郡的女孩安妮肯·安茨贝格告诉记者，她即将出发去北京，特地来展会上“取取经”。

1月10日，在挪威利勒斯特伦举行的挪威旅游展上，参展者与“你好！中国”展台的工作人员合影。新华社记者 张玉亮 摄

安茨贝格对中国之行充满期待。在旅游展的“你好！中国”展台，中国驻挪威大使侯悦化身“旅游推广大使”，向安茨贝格介绍了北京的风景名胜。“我一直很喜欢中餐，这是我第一次去中国，希望能在中国品尝地道美食。”安茨贝格说。

据展台组织者、中国驻伦敦旅游办事处主任助理潘航介绍，该机构在展会上搭建了独具中国风格的展区，向来自全世界的旅游从业人员和北欧国家民众全面宣介中国入境旅游便利化政策措施。

在展台参观的挪威国家旅游局高级顾问奥拉·罗奈德表示，中国政府对挪威公民30天入境免签政策已于去年11月开始试行，海南航空北京至奥斯陆国际航线也计划于今年3月复航，相信这些举措将极大促进两国游客的友好往来。

“免签政策让挪威游客对中国兴趣大增。”参展商、专门接待赴华挪威游客的旅游从业者张立明介绍说，去年11月中国对挪威公民免签政策实施以来，他接待的挪威旅游团组数量增加不少，咨询人数更多。

挪威旅游展是北欧地区重要的旅游专业展，面向从业人员和公众。今年的挪威旅游展于1月10日至12日在首都奥斯陆附近的利勒斯特伦市举办。

为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，对挪威等国持普通护照人员试行免签政策。自北京时间2024年11月30日起至2025年12月31日，中国对挪威试行单方面免签政策入境事由扩大至来华经商、旅游观光、探亲访友、过境、交流访问，免签停留期限延长至30日。

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