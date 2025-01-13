新华社华盛顿1月11日电（记者邓仙来）针对美国候任总统特朗普近期表示不排除通过军事手段夺取格陵兰岛控制权，美国《政治报》网站10日刊文《特朗普对格陵兰岛的入侵将是“世界上最短暂的战争”》。文章摘要如下：

1951年，美国与丹麦签署协议，承诺保护格陵兰岛免受攻击。74年过去，如今的威胁却来自美国。日前，特朗普表示拒绝排除使用武力吞并格陵兰岛，此举震惊整个欧洲。格陵兰岛是丹麦自治领地，人口5.7万，特朗普长期觊觎这一具有战略地位、矿产石油储量丰富的岛屿。

如果真打起来，哪个国家会获胜没什么悬念，但如果丹麦求助于律师们，可能胜算还大一些。丹麦可以向律师们咨询：欧盟是否有义务保卫格陵兰岛；可否援引北约共同防御条款应对来自北约最大成员国的攻击；以及根据1951年的条约，华盛顿的义务是什么。

美国有世界上最大的国防预算，去年军费开支9480亿美元，武装部队共计130万人，其中还有一些人现在就驻扎在格陵兰岛。与此同时，丹麦去年军费99亿美元，只有1.7万名士兵，且大部分重型陆战装备已赠予乌克兰。

如果特朗普真去“兑现”以武力吞并格陵兰岛的威胁，“那将是世界上最短暂的战争，格陵兰岛没有防御能力。美国人掌管着那里”，丹麦国际问题研究所高级研究员乌尔里克·加德说。

加德说，虽然一些丹麦海岸警卫队船只常常到访格陵兰岛东南部，但据丹麦媒体报道，他们从未购买及安装射击目标所需软件。加德对特朗普的意图感到困惑，“这是虚张声势？这个威胁是盟国之间的外交？我们也不知道，但那将是未来四年的模式。”

丹麦外交大臣拉斯穆森以及即将卸任的美国国务卿布林肯等高级官员最初没把特朗普的表态当回事。但9日，丹麦首相弗雷泽里克森组织了与党内领导人的会议来讨论此事。拉斯穆森也扭转了最初漠不关心的态度：“我们非常认真地对待这件事，但我们无意与一位即将入主白宫的总统升级口水战。”

“丹麦非常清楚，它无法独自保护格陵兰岛免受任何人的侵害。”哥本哈根大学军事研究中心高级研究员克里斯蒂安·瑟比·克里斯滕森说，如果特朗普试图用武力夺取这一地区，“那么问题来了：（美国人）将打谁？他们自己的军队吗？他们早驻扎在那里了。”

欧盟委员会一名发言人日前告诉媒体，在“完全假设”的前提下，如果美国真的侵略格陵兰岛，欧盟条约第42（7）条款就将适用。但是，布鲁塞尔管理学院安全外交和战略中心学者丹尼尔·菲奥特指出，这一条款“毫无意义，因为其背后并没有真正的军事力量支撑”。

北约创始成员国丹麦能否援引《北大西洋公约》第五条即集体防御条款来应对另一个创始成员国，美国也不清楚。欧洲对外关系委员会高级政策研究员阿加特·德马雷说：“实际上，这种情况是一个北约成员国强占另一个北约成员国的领土，这一领域还没被涉足过。”

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