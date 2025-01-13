新华社开罗1月12日电 题：中国是值得发展中国家信赖的合作伙伴——访埃及记者马赞·伊斯兰

新华社记者董修竹 姚兵

埃及开罗新闻电视台资深记者马赞·伊斯兰日前在首都开罗接受新华社记者专访时说，中国作为世界上最大的发展中国家，真诚推动全球实现和平、繁荣和合作共赢，被发展中国家视为“值得信赖的合作伙伴”。

伊斯兰曾三次到访中国。他说：“这三次到访中国间隔很短，但每次我都会为中国在短时间内取得的巨大进步与发展而感到震撼。”

伊斯兰对中国印象最深刻的是中国社会治安好、社会生活有秩序。与此同时，各类新技术在日常生活中得到广泛应用。

“在中国，网购食品和衣物十分方便，移动支付基本取代了现金支付，这些都极大方便人们日常生活。我还特别喜欢在中国城市随处可见的大型绿地，这为市民提供绿色健康的生活环境。”

伊斯兰说，在推动高质量发展和现代化进程中，中国不是单纯追求生产数量的增加，而是致力于生产高质量的产品。“中国正大力推动创新发展，成为中国高质量发展和现代化的重要基石。”

伊斯兰坦言，在阿拉伯国家，“中国制造”的质量不断提升，极大提高了中国产品的声誉，中国商品受到阿拉伯民众普遍欢迎。

根据自己的一线观察和切身体会，伊斯兰认为，中国新疆是一个“繁荣、现代化的地区”。一些西方媒体对新疆的不实报道，是企图“阻碍中国的进步和发展”。新疆的发展现状，有力地驳斥了美西方对新疆的抹黑。

伊斯兰认为，中国倡导推动构建人类命运共同体，实现合作共赢。中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、“一带一路”倡议等重要倡议，对许多国家，尤其是全球南方国家具有很强的吸引力。

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