打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

海外看中国｜中国是值得发展中国家信赖的合作伙伴——访埃及记者马赞·伊斯兰

2025年01月13日08:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗1月12日电　题：中国是值得发展中国家信赖的合作伙伴——访埃及记者马赞·伊斯兰

　　新华社记者董修竹　姚兵

　　埃及开罗新闻电视台资深记者马赞·伊斯兰日前在首都开罗接受新华社记者专访时说，中国作为世界上最大的发展中国家，真诚推动全球实现和平、繁荣和合作共赢，被发展中国家视为“值得信赖的合作伙伴”。

　　伊斯兰曾三次到访中国。他说：“这三次到访中国间隔很短，但每次我都会为中国在短时间内取得的巨大进步与发展而感到震撼。”

　　伊斯兰对中国印象最深刻的是中国社会治安好、社会生活有秩序。与此同时，各类新技术在日常生活中得到广泛应用。

　　“在中国，网购食品和衣物十分方便，移动支付基本取代了现金支付，这些都极大方便人们日常生活。我还特别喜欢在中国城市随处可见的大型绿地，这为市民提供绿色健康的生活环境。”

　　伊斯兰说，在推动高质量发展和现代化进程中，中国不是单纯追求生产数量的增加，而是致力于生产高质量的产品。“中国正大力推动创新发展，成为中国高质量发展和现代化的重要基石。”

　　伊斯兰坦言，在阿拉伯国家，“中国制造”的质量不断提升，极大提高了中国产品的声誉，中国商品受到阿拉伯民众普遍欢迎。　

　　根据自己的一线观察和切身体会，伊斯兰认为，中国新疆是一个“繁荣、现代化的地区”。一些西方媒体对新疆的不实报道，是企图“阻碍中国的进步和发展”。新疆的发展现状，有力地驳斥了美西方对新疆的抹黑。

　　伊斯兰认为，中国倡导推动构建人类命运共同体，实现合作共赢。中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、“一带一路”倡议等重要倡议，对许多国家，尤其是全球南方国家具有很强的吸引力。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部