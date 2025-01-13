新华社北京1月12日电 综述｜全球多地呼吸道感染增加 世卫建议常规预防

新华社记者

北半球正值冬季，近期多个国家出现急性呼吸道感染病例数增加的情况，其中涉及病原体包括季节性流感病毒、呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒以及肺炎支原体等。世界卫生组织近日表示，相关趋势未超出预期水平，建议冬季地区的人们仍采取常规预防措施。

日本厚生劳动省9日公布的数据显示，2024年最后一周（12月23日至29日）日本全国定点医疗机构平均报告流感病例约64例，是前一周的约1.5倍，是去年同期的近3倍，这一流感病例数创下过去10年同期的最高纪录。

据英国媒体近日报道，随着英国气温下降，流感等呼吸道感染病例激增，英格兰多地大型医院近期因就诊需求突增或其他严重问题而面临医护人员配备不足的情况。

近期，美国人感染H5N1型高致病性禽流感病毒病例数不断上升，并报告了该国首例人感染H5N1型禽流感病毒死亡病例。尽管有人担忧禽流感病毒变异可能会导致人际传播，但美国疾病控制和预防中心表示，目前美国公众感染H5型禽流感病毒的风险仍处于低位。

针对北半球冬季多国急性呼吸道感染病例数增加，世卫组织7日发布的一份报告显示，这通常由呼吸道病原体的季节性流行引起，病例数增加的趋势并未超出预期水平。

报告指出，目前欧洲、中美洲和加勒比地区、西非、中非和亚洲许多国家和地区的流感病例有所增加，流行的毒株类型因地区而不同。呼吸道合胞病毒和人偏肺病毒等感染情况也因地区而存在差异。

南非国家传染病研究所9日发表声明说，人偏肺病毒与呼吸道合胞病毒同属于肺病毒科。与呼吸道合胞病毒和流感病毒相似，人偏肺病毒通过飞沫传播，引发轻度上呼吸道症状如咳嗽、咽痛、流涕等，可能还会发烧。在大多数情况下，这些症状会在几天内消退。

与大多数呼吸道病毒导致的疾病一样，对人偏肺病毒导致的疾病没有特定治疗方法。对轻症患者的疗法包括以休息和服用止痛退烧药物等方式缓解症状。患者生病时应待在家中，以避免传播呼吸道病毒。如果症状在3至5天内没有缓解，应前往医院就诊。

世卫组织建议，冬季地区的人们应采取常规预防措施，防范呼吸道病原体传播。人们应考虑在拥挤或通风不良的空间戴口罩，在咳嗽和打喷嚏时用纸巾或弯曲的肘部遮挡，常洗手，并接种公共卫生部门推荐的疫苗。

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