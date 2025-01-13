新华社洛杉矶1月12日电 （记者黄恒、高山、谭晶晶）11日，多场山火仍在美国加利福尼亚州南部洛杉矶地区肆虐。洛杉矶县法医办公室当天证实，火灾致死人数已升至16人。加州政府表示正竭尽全力展开救援。

根据加州林业和消防局11日晚发布的最新数据，目前规模最大的“帕利塞兹”和“伊顿”两处山火仍在洛杉矶县东西两侧持续燃烧。“帕利塞兹”过火面积达95.7平方公里，火势受控面积比例11%，空中观测评估已烧毁或破坏5000栋建筑物；“伊顿”过火面积为57.1平方公里，火势受控面积比例15%，空中观测评估至少7081栋建筑物被烧毁或破坏。另外两处规模较小的山火，火势受控面积比例分别达到90%和76%。

消防部门表示，11日风力较小，气象条件有利于灭火工作，消防人员加紧展开空中作业。但随着未来两天可能再次出现“圣安娜风”天气，救灾任务仍很艰巨。11日，受“伊顿”山火影响的疏散区域有所减小，但“帕利塞兹”山火的疏散区进一步扩大，向东已扩展至405号高速公路，美国副总统哈里斯的一处住宅也被划入疏散区。紧邻这条公路西侧的加州大学洛杉矶分校还没被划入疏散区，但在校人员已接到通知，“保持警惕并准备撤离”。

根据洛杉矶县法医办公室11日傍晚发布的最新数据，已确认有11人死于“伊顿”大火，另有5人在“帕利塞兹”大火中遇难。当地官员在当天早些时候证实，13人在大火中失踪。

加州政府11日继续投入救援力量。州长纽森11日宣布，将向洛杉矶火灾地区增派国民警卫队，当地执勤军人总数达到1680人。据州长办公室最新数据，加州已经投入或动员超过1.7万人参加洛杉矶大火救援，投入1700多台各类设备，其中包括1350多辆消防车和80多架飞机。

此外，来自全美各地、加拿大和墨西哥的大批消防员也正陆续抵达洛杉矶，参与灭火和救援行动。

《 人民日报 》（ 2025年01月13日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)