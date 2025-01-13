打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国加州山火死亡人数持续攀升

2025年01月13日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社洛杉矶1月12日电  （记者黄恒、高山、谭晶晶）11日，多场山火仍在美国加利福尼亚州南部洛杉矶地区肆虐。洛杉矶县法医办公室当天证实，火灾致死人数已升至16人。加州政府表示正竭尽全力展开救援。

　　根据加州林业和消防局11日晚发布的最新数据，目前规模最大的“帕利塞兹”和“伊顿”两处山火仍在洛杉矶县东西两侧持续燃烧。“帕利塞兹”过火面积达95.7平方公里，火势受控面积比例11%，空中观测评估已烧毁或破坏5000栋建筑物；“伊顿”过火面积为57.1平方公里，火势受控面积比例15%，空中观测评估至少7081栋建筑物被烧毁或破坏。另外两处规模较小的山火，火势受控面积比例分别达到90%和76%。

　　消防部门表示，11日风力较小，气象条件有利于灭火工作，消防人员加紧展开空中作业。但随着未来两天可能再次出现“圣安娜风”天气，救灾任务仍很艰巨。11日，受“伊顿”山火影响的疏散区域有所减小，但“帕利塞兹”山火的疏散区进一步扩大，向东已扩展至405号高速公路，美国副总统哈里斯的一处住宅也被划入疏散区。紧邻这条公路西侧的加州大学洛杉矶分校还没被划入疏散区，但在校人员已接到通知，“保持警惕并准备撤离”。

　　根据洛杉矶县法医办公室11日傍晚发布的最新数据，已确认有11人死于“伊顿”大火，另有5人在“帕利塞兹”大火中遇难。当地官员在当天早些时候证实，13人在大火中失踪。

　　加州政府11日继续投入救援力量。州长纽森11日宣布，将向洛杉矶火灾地区增派国民警卫队，当地执勤军人总数达到1680人。据州长办公室最新数据，加州已经投入或动员超过1.7万人参加洛杉矶大火救援，投入1700多台各类设备，其中包括1350多辆消防车和80多架飞机。

　　此外，来自全美各地、加拿大和墨西哥的大批消防员也正陆续抵达洛杉矶，参与灭火和救援行动。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月13日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部