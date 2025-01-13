本报记者 刘 刚 徐 馨

近日，法国、英国、德国、比利时等欧洲多国遭遇冬季风暴，强降雪、冰雨、霜冻等造成一些地区交通停摆、电力中断，民众生活受到影响。

法国气象局1月12日对该国东北部省份启动冰雪天气黄色预警。法国气象部门称，强风暴“弗洛里安”造成法国约4万户家庭断电，巴黎大区、中央—卢瓦尔河谷大区以及大东部大区均受到影响。部分地区风速超过每小时100公里，法国中部和北部20多个省份一度发布橙色预警。法国国家铁路公司表示，已针对受风暴影响的省份采取应急措施，对相关地区的部分列车线路实施限速、减班或停运等举措。法国国家铁路公司正派遣工作人员对铁路轨道进行检查，清除障碍物，确保列车恢复运营。

英国气象局表示，该国格拉斯卡诺赫湖地区近日出现零下13.3摄氏度的低温，这是该国有记录以来冬季最低气温。大雪和冰雨导致多所学校临时停课，其中布拉德福德市有180所学校、利兹市有100多所学校停课。

在德国，寒潮伴随冻雨和降雪席卷多地。1月9日，降雪导致德国柏林和勃兰登堡部分公路和铁路运输线路中断。法兰克福、慕尼黑和斯图加特等机场大量航班被取消，一些城市的铁路列车出现延迟或车站封闭。德国联邦海事和水文局发布预警，部分河流水位超过平时高水位1.5米以上，多条轮渡航线停运。

比利时皇家气象研究所1月9日发布全国冰雪黄色预警，其中列日省为冰雪橙色预警。大雪导致首都布鲁塞尔机场飞往意大利米兰、威尼斯和波兰华沙等地的航班一度中断。布鲁塞尔部分公交车和有轨电车出现延误，瓦隆区公交公司启动“恶劣天气应对计划”。

瑞典和挪威气象部门连续发布暴风雪预警，部分地区降雪量达到300毫米。瑞典交通管理局宣布进入国家紧急模式，建议公众减少乘汽车和火车出行。在荷兰，积雪导致首都阿姆斯特丹的史基浦机场至少70架航班被取消。冰冻灾害还导致多地发生交通事故，当地协调医疗、救灾等力量进行救援。在该国中部的海尔德兰省，相关部门安排人手紧急进行路面除雪作业。

从去年11月起，欧洲部分地区就下了冬季的第一场雪，英国、爱尔兰和法国等国发布了恶劣天气预警。德国气象学家拉尔斯·洛文斯基表示，欧洲在11月就出现强降雪是罕见的，“气候变化已成为一个迫在眉睫的问题”。欧洲气候行动网络气候负责人斯文·哈梅林认为，必须重视减少碳排放——这是导致气候变化的主要因素，现在是“为欧洲各级政策制定者敲响警钟的时候了”。他建议实施预防行动和气候适应措施，“这些措施不仅是为了减少排放，也是为了减少气候变化对城市、基础设施和供应链的影响”。

《 人民日报 》（ 2025年01月13日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)