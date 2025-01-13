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埃及提升投资吸引力

连续两年成为非洲第一大投资目的地

本报记者  黄培昭
2025年01月13日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，埃及投资和外贸部部长哈桑·哈提卜表示，埃及正努力为国内外投资者创造更具竞争力和吸引力的投资环境，通过简化审批程序、消除投资障碍等，以吸引更多投资，提高埃及的国际竞争力。根据联合国贸易和发展会议相关报告，埃及已连续两年成为非洲第一大投资目的地，2023年埃及吸引外国直接投资额占非洲吸引外国直接投资总额的18.6%，居非洲国家之首。

　　埃及劳动力资源丰富，在吸引制造业等劳动密集型产业的外资上具有优势。同时，埃及国内市场规模较大，可辐射非洲和中东其他国家，为外资企业发展提供了广阔空间。据埃及《消息报》报道，过去一年，埃及签署了一系列重大投资协议，包括总价值108亿美元的绿氨和绿氢项目协议等。此外，在汽车、制药和电子等领域，埃及也体现了对外资的吸引力。

　　当前，埃及正通过一系列改革举措，加大吸引外资的力度，致力于成为非洲和中东地区吸引外资的中心。埃及政府于2023年5月通过并实施《投资和自由区总局战略》，鼓励本国和外国的可持续投资，营造以创新为基础的投资氛围，助力实现经济可持续发展。政府成立最高投资委员会，以统筹和协调投资促进活动。埃及还通过实施一站式服务系统，为投资者提供从许可证申请到业务运营的全流程支持。2024年，这一系统成为推动投资便利化的关键举措。

　　埃及政府推进立法和相关领域改革，不断优化引资环境。埃及政府还为特定行业和项目，尤其是绿氢等新能源项目提供税收减免政策和融资便利举措。埃及总理马德布利近日表示，该国力争每年吸引超过200亿美元的外国直接投资，在2030年实现出口额1400亿美元的目标。

　　近年来，中国稳居埃及第一大贸易伙伴国地位，也是对埃及投资最活跃、增速最快的国家之一。苏伊士运河经济区是中国企业在埃及投资兴业的重要目的地。目前该经济区已吸引约160家中国企业，涉及玻璃纤维、新型建筑材料、石油设备、高低压设备、机械设备等。近日，埃及塞得港工程公司宣布将与中国投资者合作，在苏伊士运河经济区共同建设铝箔厂。该项目年产能为6万吨，后期将增至10万吨。据悉，目前该项目的可行性研究报告已经获批。

　　据苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁介绍，过去两年，中国投资占到苏伊士运河经济区投资总额的40%，“我们期待未来能吸引更多中国投资者，特别是汽车、医药产业的投资者”。埃及投资与自由区管理总局首席执行官海巴表示，医疗器械和制药业正成为埃及的重点引资行业，该部门计划增加面向中国投资者的招商活动，介绍引资优惠政策和重点项目，“从中国引资对推动埃及经济发展十分重要”。

　　（本报开罗1月12日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月13日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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