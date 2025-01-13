据新华社联合国1月10日电 全球发展倡议之友小组和联合国系统倡议推进工作组首次政策对话会9日在纽约联合国总部举行。中国常驻联合国副代表耿爽、联合国助理秘书长哈尼夫出席会议并致辞。40多个国家和近20个联合国机构的代表共100多人参会。

耿爽表示，3年多来，全球发展倡议从中国主张到国际共识，从合作理念到共同行动，让许多发展中国家受益。期待全球发展倡议之友小组同联合国系统倡议推进工作组携手努力，坚持多边主义不动摇，聚焦发展议程不松懈，强化伙伴关系不止步，为落实2030年议程作出更大贡献。

哈尼夫表示，对话会提供了一个重要的行动和交流平台，有利于联合国系统倡议推进工作组同全球发展倡议之友小组加强伙伴关系，调动发展资源，分享解决方案，助力各国落实可持续发展目标。

与会各国和联合国机构代表高度赞赏中国在国际发展合作中的引领作用，积极评价全球发展倡议对促进落实2030年议程的重要贡献，建议两个小组开展经常性对话交流。

《 人民日报 》（ 2025年01月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)