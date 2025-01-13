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武契奇：增开直飞中国航班意义重大

2025年01月13日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社贝尔格莱德1月11日电  （记者石中玉、陈颖）塞尔维亚总统武契奇10日在首都贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场说，随着塞中贸易和旅游合作不断发展，直飞中国的航班意义重大。

　　塞尔维亚航空公司贝尔格莱德—上海首航仪式当天举行。武契奇在仪式上说，直航对塞尔维亚具有重大经济意义。他指出，此前开通的贝尔格莱德往返广州的直航航班客座率达到97%至98%，相信直飞上海的航班也会有如此高的客座率。

　　武契奇说，2024年塞中贸易额近70亿欧元，访塞的中国游客数量约14.7万人次，促进了塞尔维亚国内生产总值增长，增加了酒店行业的收入。

　　中国驻塞尔维亚大使李明在致辞中说，塞尔维亚航空公司开通赴上海航线，必将进一步扩大塞同上海、浙江等经济发达省市的交流合作，进一步便利双方人员往来，为两国人民带来实实在在的利益。

　　贝尔格莱德至上海航线是塞尔维亚航空开通的第三条直航中国的航线，定于每周二和周六执行往返航班。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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