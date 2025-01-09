新华社拉斯维加斯1月7日电（记者黄恒）美国内华达州拉斯维加斯警方7日披露，制造1月1日特朗普酒店门前爆炸案的嫌疑人、美国陆军现役军人马修·利费尔斯贝格在策划时使用了生成式人工智能工具ChatGPT获取信息。

警方说，利费尔斯贝格在爆炸案发生前几天曾向ChatGPT提问，问题包括需要多少爆炸物、如何用枪引爆它们、如何在不提供个人信息的情况下合法购买枪支、如何购买爆炸物和烟花等。

开发ChatGPT的美国开放人工智能研究中心（OpenAI）在警方发布会后发表声明说：“我们对这一事件感到难过，并希望看到人工智能工具被负责任地使用。我们的模型已在拒绝有害指令并尽量减少有害内容。”

声明说，对于本案相关情况，ChatGPT只是用互联网上已公开的信息做出回答，并警告不要开展有害或非法活动。

1月1日，拉斯维加斯特朗普酒店门前发生电动汽车爆炸事件，导致1人死亡、7人受伤。死者为利费尔斯贝格。

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