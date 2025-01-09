新华社北京1月8日电 题：“新疆的发展成果是揭穿西方谎言的最好武器”——西班牙资深媒体人撰文讲述真实新疆

新华社记者江雪

“多民族和乐融融”“经济发展潜力巨大”……实地走访中国新疆后，西班牙《拉曼查周刊》社长洛萨琳达·特赫拉发出这样的感慨。她希望有更多人走进新疆，感受新疆之美，破除西方的虚假叙事。

2024年10月，特赫拉受邀参加在中国新疆举办的第六届世界媒体峰会，走访了乌鲁木齐、吐鲁番等地。令她印象最为深刻的是，当地民众操着不同民族的语言、跳着不同民族的舞蹈、演奏着不同民族的乐器，随处是安定团结、和乐融融的景象。

新疆之行给这位西班牙资深媒体人带来了极大触动。回国后，特赫拉在《拉曼查周刊》等媒体上撰文，向西方读者展现一个真实的新疆。

“西方媒体发布虚假信息，让读者形成了先入为主的偏见。不仅如此，西方媒体还蓄意歪曲和抹黑中国政府发展新疆经济、打造开放营商环境的努力。”特赫拉写道。

百闻不如一见。事实上，新疆正不断焕发着活力，特别是在绿色能源开发和利用领域。特赫拉表示：“新疆的发展成果是揭穿西方谎言的最好武器。”

在文章中，特赫拉着重描述了自己在沙漠中看到“全球最大单体光伏项目”——新疆米东3.5吉瓦光伏项目时的震撼。国家能源集团吐鲁番光伏电站则是特赫拉笔下中国高质量发展的“新疆案例”。她认为，电站运用人工智能提高了生产效率，可为西班牙发展绿色能源提供借鉴。

对来自葡萄酒生产大国的特赫拉而言，了解吐鲁番葡萄酒产业发展是她此行另一收获。

吐鲁番凭借独有的光热水土优势和先进的种植技术，培育出超过550个葡萄品种，发展出为数不少集种植、酿造、文化和旅游产业为一体的精品葡萄酒庄。特赫拉赞叹道：“葡萄酒产业已经成为新疆向世界展示独特魅力的另一个窗口。”

此次新疆行在特赫拉心里种下了期待的种子。她已迫不及待再次访问新疆，回到这个“具有巨大吸引力的地方”。

本月，西班牙马德里国际展览中心将举办新一届马德里国际旅游展。特赫拉在文章中呼吁：“去中国展台看看吧！中国对西班牙公民实施了免签政策，现在是近距离了解友好而热情的新疆的大好时机。”

(责编：苏缨翔、张悦)