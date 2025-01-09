新华社马德里1月8日电 （记者胡加齐）西班牙《先锋报》日前报道，美国路易斯安那州和内华达州新年伊始发生的两起袭击事件将加剧民众对美国军队极端主义滋长的恐慌情绪，同时凸显美现役或退伍军人实施袭击的风险日益增加。

报道称，初步调查显示，两名犯罪嫌疑人虽没有交集，但都曾在2009年被派驻阿富汗。两起袭击事件发生在同一天，袭击动机有所不同。其中，新奥尔良汽车撞人袭击事件犯罪嫌疑人贾巴尔打着极端组织“伊斯兰国”的旗号实施袭击，而拉斯维加斯爆炸案嫌疑人利费尔斯贝格曾订阅极端网站并在该网站煽动民众反对政府。

报道认为，这些袭击事件加剧美国民众对极端主义在军队不断滋长的恐慌情绪，美民众已纷纷表达对军人中激进分子增多的担忧和恐惧，并质疑五角大楼采取防范举措的效用。

报道同时说，这些暴力事件凸显美现役或退伍军人实施极端主义袭击的风险日益增加。自2017年以来，美国已有近百名公民在此类袭击中丧生，约480名美现役或退伍军人因涉嫌极端主义袭击罪名被捕。其中一部分人出于政治、社会、经济或宗教目的参与袭击计划，还有80%以上被捕者属于极右翼、白人至上主义或反政府势力。

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