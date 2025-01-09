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英国多家医院呼吸道感染病例激增

2025年01月09日08:51 | 来源：新华网
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新华社伦敦1月8日电（记者郭爽）随着英国气温下降，流感等呼吸道感染病例激增，英格兰多地大型医院近期宣布发生“危急事件”。

英国媒体援引英国皇家利物浦大学医院的消息报道，该医院最近几周呼吸道疾病急诊和住院病例激增，因此宣布发生“危急事件”。据媒体报道，除利物浦外，汉普郡、普利茅斯、伯明翰等多地都有英国国民保健制度下的大型医院宣布发生“危急事件”。

英国国民保健制度公布的数据显示，2024年12月29日，英格兰医院收治流感患者5074人，数量大约是11月底的4倍。而在12月29日开始的这一周，英格兰医院平均每天收治流感患者4469人，大约是上年同期日均收治人数的3.5倍。

在英国，医院因需求突增或其他严重问题而面临医护人员配备问题时可以宣布发生“危急事件”，这意味着医院不能像往常那样运转，也无法采取额外的措施来保护病患，比如只能优先照顾病情最严重的患者。这种情况下，医院要求非紧急情况患者去看全科医生或去药房等寻求帮助。

(责编：苏缨翔、张悦)

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