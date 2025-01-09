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共话中国经济新机遇丨专访：中国高水平对外开放将惠及全球经济——访比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特

2025年01月09日08:51 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔1月8日电 专访：中国高水平对外开放将惠及全球经济——访比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特

新华社记者康逸 马志异

比利时中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特日前接受新华社记者采访时表示，中国在全球经济中扮演着十分重要的角色，中国高水平对外开放将惠及全球经济。

德威特说，过去几十年里，中国经济取得令人信服的增长，成就令人钦佩。如今，中国经济持续增长，并且更加注重增长的质量，特别是在研发领域，中国政府和企业的投入超过许多国家。在许多领域，包括高科技产品在内的中国产品质量达到世界领先水平。中国在创新领域的表现尤为突出，已成为创新大国。

德威特说，中国凭借市场规模以及生产规模，在全球经济中扮演着十分重要的角色。“我深信，一个经济繁荣的中国，将为全球经济注入稳定性。中国经济持续增长对全球经济至关重要。”

他说，中国的对外开放给外国企业带来巨大红利。不少外国企业在中国积极开展业务并从中获益，“走出去”的中国企业也给当地带来积极影响。“中国高水平对外开放将惠及全球经济。”

德威特说，中国非常重视吸引外国投资，通过金融、税收等领域优惠政策为外国企业提供了许多机会。此外，中国对不少欧洲国家实行免签，有助于吸引更多企业人士前往中国。

中国政府的长期规划和决策力令德威特印象深刻。他说，一旦政府决定解决某个问题，就会采取重要措施并给予资金支持，比如推动绿色发展。“中国的改革始终着眼于长期目标，而非短期利益。这种长期规划有助于促进经济发展。”

(责编：苏缨翔、张悦)

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