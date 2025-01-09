新华网加拉加斯1月8日电（记者田睿）当地时间7日上午，在圭亚那首都乔治敦公立医院刚刚接受完肝脏肿瘤切除手术的凯文·弗雷泽临出院前向中国医疗队表达了由衷的感谢，手术后仅仅住院四天就顺利出院了，特别感谢中国医生以精湛的技术挽救了他。

一个月前凯文·弗雷泽因确诊肝脏肿瘤到乔治敦医院肝胆外科门诊就诊，接诊他的拉姆朱医生从他的CT片上看到肿瘤与左肝内的大血管毗邻，预计手术会复杂风险较大，他迟疑地看着钱益医生。钱益鼓励他先收治下这个病人，并与他一起进行手术前各项准备工作。

在钱益的主持下，当地医生与中国医疗队麻醉科杜伯祥主任、影像科王林主任多学科讨论，决定为该患者实施选择性左侧肝门阻断下的左半肝切除手术。手术中钱益医生一边仔细分离肝门部的血管和胆管，一边向当地医生讲解着这些操作的技术要领。当通向左肝的血管被逐一阻断后，患者的肝脏表面左、右肝之间出现了一条清晰的缺血线，钱益医生对助手拉姆朱说：“沿着这条缺血线去切除病侧的肝脏能最大程度地减少手术中出血，而且手术中选择性阻断左侧半肝的血流可以不用反复阻断全肝血流，能维护好肝脏的功能避免肝脏手术后出现肝脏功能损伤”，负责手术麻醉的医疗队队长杜伯祥全程调控维持着患者的低中心静脉压，随着钱益医生用中国捐赠的超声刀完全离断了左侧肝脏，手术顺利完成，术中出血不到100毫升。

圭亚那的肝脏外科目前仍处于起步阶段，当地医务人员的各项手术操作经验少且手术后发生并发症较多。此次中国医疗队联合外科、麻醉科、影像科的多学科诊疗和手术操作，给当地引入了精准肝切除的外科技术和理念。中国援圭亚那医疗队将在开展此类新技术的同时对当地医生做好“传帮带”，留下一支“带不走的医疗队”。

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