新华社莫斯科1月8日电 通讯丨“我想看看美丽的中国”——一位俄罗斯小姑娘的新年愿望

新华社记者黄河

将满15岁的莫斯科中学生安娜·多尔吉赫第一次走进中国驻俄罗斯大使馆，实现了新年前夕在“愿望树”活动中许下的愿望。

1月6日，在俄罗斯首都莫斯科，安娜在中国驻俄罗斯大使馆内了解茶文化。新华社记者 曹阳 摄

“愿望树”活动是由俄政府组织的新年传统公益活动，包括俄总统普京在内的政府和地方官员在新年前随机抽取俄儿童和青少年提交的新年愿望，帮助他们达成心愿。据塔斯社报道，自2018年起，该活动已经帮助超过21万名俄儿童和青少年实现新年愿望。

“这是我们家第一次参加‘愿望树’活动，没想到真的能去中国大使馆。”安娜的父亲米哈伊尔·多尔吉赫告诉新华社记者，得知女儿新年愿望被选中后，全家人都非常高兴。

安娜和姐姐以及父母一行四人6日来到中国驻俄罗斯大使馆做客。在使馆的精心安排下，他们欣赏中国书法、品尝中华美食、感受汉服文化、体验《黑神话：悟空》游戏……就这样，安娜一家人第一次近距离深入体验中国文化的魅力。

1月6日，在俄罗斯首都莫斯科，安娜（左前）在中国驻俄罗斯大使馆内体验《黑神话：悟空》游戏。新华社记者 曹阳 摄

中国驻俄罗斯大使张汉晖对安娜一家的到访表示欢迎。张汉晖说，青少年是最宝贵的财富，是中俄两国关系不断发展的生力军和中俄友好的未来与希望。中国驻俄使馆愿同俄各界朋友一道，努力推动两国关系持续高水平发展，为两国人民特别是青少年友好交往创造更多机会。

被问起为什么将做客中国驻俄大使馆作为新年愿望时，安娜告诉记者，她偶然看到了中国仙侠奇幻小说改编的动漫，觉得其中的故事和文化元素很有魅力，对中国文化也产生了浓厚兴趣，所以萌发了“去中国大使馆看一看”的想法。

安娜说，参观时，不管是书法、茶艺还是精美的汉服，都非常新鲜和有趣，特别是知道游戏《黑神话：悟空》中许多美丽的风景都取自实景，自己更希望有一天能到中国去看看。

“我想看看美丽的中国，和那里的人们聊聊天。在那之前，我一定要学好中文！”安娜说。

安娜的母亲玛丽亚·多尔吉赫告诉记者，俄罗斯许多孩子都在学习中文，他们对中国的兴趣正在不断增加。

安娜正在老师辅导下学习中文。“我已经完整学习了拼音，正在慢慢学习认读汉字。”安娜说，尽管学习中文并不容易，“但我会坚持下去”。

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