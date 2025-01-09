新华社阿拉木图1月8日电（记者郑钰）比什凯克消息：吉尔吉斯斯坦政府网站8日发布消息称，吉尔吉斯斯坦总理卡西马利耶夫当天与乌兹别克斯坦总理阿里波夫、塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达在三国交界处就加强合作举行会谈。

三方指出，本次会谈在三国总统此前就国家边境线问题达成的协议框架内举行，旨在加强国家间合作和区域一体化。三国在贸易、物流、文化等领域具备巨大合作潜力。发展跨境、跨区域合作将推动国家间交流。

三国总理会后表示，此次会谈将决定该地区未来几十年的命运。日后举行的元首会晤将为发展国家间睦邻友好关系和多方面伙伴关系作出贡献。

据吉尔吉斯斯坦政府网站此前报道，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫2023年1月27日访问吉尔吉斯斯坦时同吉总统扎帕罗夫交换了两国勘界文书。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦政府代表团于2024年12月4日完成两国所有边界线划定工作。

吉乌两国边界线超过1300公里。2022年11月，吉乌两国宣布结束持续30多年的边界争端。吉塔两国边界线约970公里，两国自2002年起就划定边界问题展开谈判。2022年秋季起，吉塔两国就划界问题展开密集会谈，最终找到双方均认可的划定边界方案。

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