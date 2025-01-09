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中企签约承建马尔代夫填海新城区市政基础设施项目

2025年01月09日08:47 | 来源：新华网
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新华网马累1月8日电（记者车宏亮）马尔代夫总统穆伊兹近日出席中国国机工程集团与马尔代夫建设、住房和基础设施部签约仪式。根据签约文件，该企业承建马尔代夫填海新城区市政基础设施项目。

1月6日，马尔代夫总统穆伊兹（前排右四）等在总统府出席签约仪式。 记者 车宏亮摄

签约仪式在马总统府举行。马副总统拉蒂夫、多名内阁部长和中国驻马使馆临时代办何芬也参加了签约仪式。马尔代夫建设、住房和基础设施部长穆萨利卜与国机工程集团代表钱浩隽签署项目合同文件。

1月6日，马尔代夫总统穆伊兹（左六）等在总统府出席签约仪式。记者 车宏亮摄

穆伊兹在签约仪式后会见中方企业代表时对签约表示祝贺，对国机工程集团在马项目实施中的执行力和专业能力给予高度认可，期待国机工程集团能够高质量完成此次签约项目的建设任务。

1月6日，马尔代夫建设、住房和基础设施部长穆萨利卜（右）与国机工程集团代表钱浩隽（左）签署项目合同文件。记者 车宏亮摄

国机工程集团副总经理谢克说，作为国机集团重要的国际化经营平台，国机工程集团自从进入马尔代夫市场以来，先后成功承建多个项目，为提升马尔代夫基础设施水平、提高当地人民福祉，贡献了国机智慧和国机力量。国机工程集团将以此次签约为契机，充分发挥自身优势，通过高质量履约，为巩固和深化中马友谊作出新的贡献。

此次签约的市政基础设施项目位于马尔代夫首都马累以西约4公里的古里法鲁岛，包括建设道路、电网、通讯光纤、给排水、消防管网和燃气供应管网。作为大马累地区的一部分，古里法鲁岛目前已完成填海造地近200公顷，马方计划将该岛打造为宜居新城，带动当地经济发展。

(责编：苏缨翔、张悦)

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