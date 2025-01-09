新华社大马士革1月8日电 热点问答｜剧变一月后叙利亚局势如何？

新华社记者程帅朋 冀泽 马晓成

叙利亚政局剧变已满一月，“叙利亚沙姆解放武装”内政外交同步推进，对内组建过渡政府、安抚叙不同民族和教派并清剿前政权“残余势力”，对外与西方国家和地区国家频繁接触、寻求支持。目前叙政局总体平稳，但专家认为，叙利亚未来的政治进程仍不明朗。新领导层多措并举下叙民生状况如何？频繁外交活动释放哪些信号？未来还有哪些“硬骨头”要啃？

内政多措并举 民生状况如何？

2024年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。随后，“叙利亚沙姆解放武装”迅速稳定首都大马士革的安全局势，并在内政方面实施以下措施保障政局平稳过渡。

第一，以“叙利亚沙姆解放武装”文职官员主导的过渡政府接管权力，同时保留前政府官僚体系。同时，授予“叙利亚沙姆解放武装”及其结盟组织的数十名军事领导人军衔并纳入国防部以重塑军队。

第二，安抚叙不同民族和教派。“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉会见叙基督教、库尔德人、叙东部阿拉伯部落等团体代表，多次强调反对宗派主义，主张各派别和平共处。叙过渡政府官员也与南部德鲁兹人、西部阿拉维派代表会谈，以示安抚。

第三，严厉打击前政权“残余势力”。自12月下旬以来，叙新领导层在拉塔基亚、塔尔图斯、霍姆斯、阿勒颇和首都大马士革等地开展大规模安全行动，逮捕数百名前政权“残余”人员。

第四，推出全面的经济和安全改革计划，包括提高工资、推动重建、安置流离失所者等。

多措并举之下，当地民生状况发生了一些新变化。新华社记者在大马士革看到：原先被检查站封锁的一些街道重新开放；以前一些买不到的商品，如无人机、汽车、新款手机等出现在市场上，价格也便宜许多；商店开始接受美元等外币。

但同时，当地民众生活也存在诸多困扰。比如：政府机构尚未完全恢复运营，垃圾清理等社会服务亟待完善；生活必需品变得更贵，大饼价格是原来的10倍，汽油价格也大幅上涨；大马士革供电供水情况严重恶化，许多社区每天供电只有一小时左右等。

频繁外交活动释放哪些信号？

外交方面，许多西方国家和地区国家乐见阿萨德政权倒台，纷纷与叙新领导层接触以施加影响。

美国、法国、英国、德国、意大利和欧盟纷纷派团与叙政权接触，法德两国外长还访问大马士革会见沙拉。

2024年12月20日，美国高级别外交代表团在大马士革会见沙拉，随后美国宣布取消此前为捉拿沙拉开出的1000万美元悬赏金。美国官员表示，沙拉在当天的会谈中展现了“务实”态度，美方将根据他的行动决定下一步举措。

地区层面，土耳其、约旦、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴林、伊拉克、利比亚等国近日派团与叙新领导层接触，叙外长近日前往沙特、卡塔尔、阿联酋寻求支持。土耳其、卡塔尔重开关闭十余年的大使馆，沙特则已向叙提供多批人道主义援助。

此外，沙拉近日接受采访时还提及同俄罗斯等国关系，表示叙俄之间有战略利益，不希望俄罗斯以不符合叙利亚利益的方式离开。

上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为，叙新领导层与各国频繁接触旨在寻求支持和认可，美国等西方国家手握经济制裁和库尔德武装两张牌，正施压督促叙利亚逐出伊朗和俄罗斯势力。

还有哪些“硬骨头”要啃？

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院执行院长牛新春认为，叙新领导层在过去一个月力图表明自身是一个包容的、非极端的政权，获得了一定认同。但同时，新领导层还没有触及一些难啃的“硬骨头”。

牛新春说，沙拉称其目标是建立一个中央集权的包容性政府，接下来面临三大难题：一是如何实现国家领土统一，二是如何把军队统一起来，三是如何进行权力分配。

叙库尔德人问题尤其棘手，各方分歧巨大：“叙利亚沙姆解放武装”要建立中央集权政府、反对联邦制，库尔德人则希望获得高度自治权，而土耳其希望解除库尔德人武装。

叙利亚政治问题专家马希尔·伊赫桑认为，叙新领导层面临三个紧迫挑战：一是安全挑战，零星冲突、外部势力空袭以及小型武器扩散都会威胁稳定；二是经济复苏，西方制裁、基本商品短缺以及资金匮乏使得经济复苏变得复杂，振兴经济和刺激投资需要内部改革和外部合作；三是社会凝聚力，新领导层必须向少数群体、难民和各种政治派别证明，他们的权利和利益不会被忽视。

(责编：苏缨翔、张悦)