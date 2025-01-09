新华社北京1月8日电 题：“满月”在即 叙过渡政府的破局与困局

新华社记者王储 胡冠 陈霖

叙利亚过渡政府接管权力即将“满月”。自2024年12月10日正式接管权力以来，叙新政权积极展开外交活动，力求稳定国内局势，寻求国际社会认同，推动国家重建。

分析人士指出，叙过渡政府近来加强与地区及西方国家的外交接触，旨在寻求更多国家承认其合法性。叙新政权就国内政治过渡和经济改革公布了一系列方案和计划，但其推进和实施仍面临一定挑战。

外交求破局

2024年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。以穆罕默德·巴希尔为看守总理的叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。近一个月内，叙过渡政府积极展开外交活动，与部分地区国家实现互访，西方国家和欧盟也派团与叙新政权展开接触。

这是2024年12月10日拍摄的叙利亚大马士革街头。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

1月1日，叙利亚过渡政府外交部长阿萨德·哈桑·希巴尼率代表团抵达沙特阿拉伯，随后对卡塔尔、阿联酋、约旦进行正式访问。7日，他在访问约旦期间表示，叙过渡政府重视与国际和地区盟友合作，以实现叙利亚安全、稳定、统一和领土完整。

与此同时，土耳其、约旦、卡塔尔、沙特、巴林、伊拉克、利比亚等国先后派团与叙新领导层接触。与叙新领导层关系密切的土耳其和卡塔尔重开关闭十余年的驻叙大使馆。

分析人士指出，叙利亚过渡政府的一系列外交活动，旨在重塑与地区国家的关系，寻求国际社会承认新政权的合法性。复旦大学中东研究中心主任孙德刚指出，过渡政府将沙特作为出访的第一站，是希望获得沙特对叙新政权的认可，从而在整个阿拉伯地区形成辐射效应。

美国智库大西洋理事会刊文称，沙特、阿联酋、卡塔尔等海湾国家对叙过渡政府展现了友好姿态，海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）也表示支持叙国家和解和重建。分析人士认为，海合会国家或将为叙重建带来更多资金支持。

在叙过渡政府频繁开展外交活动的同时，长期敌视巴沙尔·阿萨德政权的西方国家也在加强与叙新领导层的接触。2024年12月，欧盟外交官与叙新领导层和其他派别进行了“建设性”的初步接触，表示将全面恢复欧盟驻叙利亚外交使团的工作。同月，美国高级别外交代表团在叙利亚首都大马士革会见了“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉。1月3日，德国外长和法国外长分别访问叙利亚，并与沙拉进行会晤。

欧洲对外关系委员会网站日前发表分析文章称，美国和欧洲试图通过与叙过渡政府的接触，释放出放松对叙部分制裁的信号，从而为与叙新政权互动创造空间。

国内有挑战

在通过外交努力寻求国际社会承认的同时，叙过渡政府也力求稳定国内局势，推动国内和解和国家重建。2024年12月11日，叙利亚首都大马士革宵禁解除，叙教育系统也逐渐恢复运转，学校陆续复课。大马士革国际机场于2024年12月18日恢复运营国内航线，并于本月7日恢复运营国际航线。

这是1月7日拍摄的一架降落在叙利亚大马士革国际机场的卡塔尔航空公司飞机。新华社发（蒙塞夫·梅马里摄）

在政治进程方面，沙拉在2024年12月公布了一项全面的经济和安全改革计划，包括提高工资、解除所有武装派别的武装、推动重建、安置流离失所者等。沙拉此前在接受媒体采访时还表示，叙利亚当前正处于重建法律的阶段，当前阶段是在为一个任期更长的临时政府做筹备。此外据媒体报道，叙利亚新领导层将在大马士革召开全国对话会议，目的是组建一个协商委员会，该委员会将拥有立法地位并监督政府工作。

尽管叙过渡政府正在积极推进重建，但有分析指出，叙新政权在未来仍将面临一定挑战。

首先，战后的经济和社会重建需要大量资金。分析人士指出，十余年的内战叠加西方制裁致使叙国家财政枯竭，公共服务和基础设施几乎陷入瘫痪，大量叙利亚人逃亡海外成为难民。当前，叙利亚的重建面临着难民回归和吸引外资的问题。

近期，西方国家对叙利亚新政权的制裁出现了一些松动迹象。美国财政部1月6日签发为期6个月的对叙部分制裁“临时豁免”。但有分析指出，“临时豁免”并未解除对叙的任何一项制裁。不少分析人士认为，美国政府会将解除制裁作为与叙新政权谈判的筹码，这将给叙政治过渡和重建带来压力。

其次，政治对话的前景并不明朗。2024年12月，沙拉表示已同叙其他武装派别领导人就解散所有武装派别并将其纳入新国防部麾下达成协议。他还称，全国对话会议将汇集社会各阶层人士，与会者将就过渡阶段的重要和敏感问题进行投票。对此，叙利亚学者穆罕默德·哈姆扎指出，即将召开的全国对话会议议程尚不明确，筹备工作不足，各派别的利益诉求差异及民族矛盾可能会加剧对立。

美国新线研究所中东事务专家尼古拉斯·赫拉斯指出，叙国内武装派别数量众多，诉求各异，叙过渡政府在争取各派支持、推行政策方面有一定困难。中国社会科学院西亚非洲研究所研究员余国庆认为，如何整合叙利亚派系林立的反政府武装，是过渡政府面临的一个考验。

(责编：苏缨翔、张悦)