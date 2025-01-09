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日本将举办夏季听障奥运会 拟引入AI技术助力观赛

2025年01月09日08:43 | 来源：新华网
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新华社东京1月8日电（记者岳晨星）据日本媒体8日报道，今年11月在东京举行的第25届夏季听障奥林匹克运动会上，举办方将利用人工智能（AI）技术，通过可视化音效系统为聋人观众提供观赛支持。

夏季听障奥运会历史悠久，首届赛事于1924年在法国巴黎举行，至今已举办24届。参加比赛的运动员应有至少55分贝的听力损失，并且不得使用助听器等设备，以确保比赛公平。本届赛事将于2025年11月15日至26日在东京举行，预计将有来自70多个国家和地区的约3000名运动员参赛，他们将进行21个大项的角逐。这将是日本首次举办该赛事。

听障奥运会虽然相较其他残疾人赛事历史悠久，但知名度较低。据日本财团“残疾人运动支援中心”2021年公布的问卷调查结果显示，听说过或对残奥会有所了解的民众约占97.9%，而听过或了解听障奥运会的仅为16.3%。本届比赛，日本拟将AI等新兴技术融入观赛过程，旨在提升赛事知名度并增进人们对听障群体的关注。

据日本《朝日新闻》报道，为解决聋人观众观看体育赛事时，因无法听到比赛音效或欢呼声而产生疏离感的问题，一家名为“方角”的设计公司与早稻田大学岩田研究室共同开发出可视化音效系统，能够将比赛中产生的音效以拟声词的形式呈现在电子屏幕上，增强音效的视觉化体验。AI技术被用于精确定位声音来源并在对应位置显示拟声词。其设计灵感来源于日本动漫文化，让聋人观众的观赛体验堪比阅读漫画的过程。

(责编：苏缨翔、张悦)

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