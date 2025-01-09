新华社奥斯陆1月8日电（记者张玉亮）针对美国候任总统特朗普7日声称不排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取格陵兰岛控制权的言论，欧洲一些国家领导人或官员纷纷发声表示反对。

丹麦首相弗雷泽里克森7日重申，丹麦自治领地格陵兰岛是“非卖品”，格陵兰岛属于格陵兰岛人民。她表示不相信美国会动用军事或经济力量来控制格陵兰岛。

丹麦外交大臣拉斯穆森8日对媒体表示，格陵兰岛是丹麦的一部分，丹麦王国对其负有责任。

格陵兰岛自治政府总理埃格德8日表示，特朗普的言论必须被“严肃对待”。他表示，格陵兰岛属于格陵兰人。“格陵兰岛的未来……是我们自己的事务。”

法国外长巴罗8日接受法国公共电台采访时说，特朗普就格陵兰岛、巴拿马运河等发表的言论，暴露了世界面临的强权政治威胁。法国和欧洲不应被“恐吓”，而要在军事实力、提升竞争力等方面加强建设。巴罗说，他不认为美国会“入侵”格陵兰岛。格陵兰岛属于欧盟领土，欧盟绝不会放任其他国家侵犯其主权。

德国联邦政府发言人黑贝施特赖特8日在新闻发布会上表示，德国注意到特朗普关于格陵兰岛和加拿大的言论，德国坚持不得以武力改变边界的国际原则。

波兰外交部副部长安杰伊·舍伊纳8日在接受采访时将特朗普这一言论形容为“竞选活动延续的冲动”。他指出，在特朗普正式就职之前，这些言论并不具有约束力。

特朗普7日在美国佛罗里达州海湖庄园举行的新闻发布会上称，出于对美国“经济安全需要”考虑，他不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取巴拿马运河和格陵兰岛控制权的可能性。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。格陵兰岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管，岛上稀土等资源丰富。

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