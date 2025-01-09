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奥地利外长沙伦贝格将出任看守政府新总理

2025年01月09日08:42 | 来源：新华网
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这是奥地利外长沙伦贝格在维也纳举行的国际原子能机构第67届大会上发言的资料照片（2023年9月25日摄）。新华社记者 贺灿铃 摄

新华社维也纳1月8日电（记者于涛 刘昕宇）据奥地利媒体8日报道，奥地利外长沙伦贝格将于10日被任命为看守政府新总理。

奥地利新闻社当天援引奥地利总统府办公室消息说，总统范德贝伦将于10日在总统府委任沙伦贝格为看守政府新总理，接替此前宣布辞职的总理内哈默，以领导看守政府直至新一届联邦政府组成。

这是沙伦贝格第二次出任奥地利总理。他曾于2021年短暂担任总理约两个月。

沙伦贝格7日表示，如果他所在的人民党与基克尔领导的自由党联合组成新一届政府，他将不再寻求留任外长。

2024年9月29日，奥地利举行国民议会选举，极右翼自由党首次成为议会第一大党，但所获议席未超半数。2024年10月22日，范德贝伦以自由党无法找到联合执政伙伴为由，授权时任总理、议会第二大党中右翼人民党党首内哈默组建新一届政府。2025年1月4日，内哈默因组阁努力失败宣布辞去总理职位及人民党党首职务。6日，范德贝伦授权自由党党首基克尔组建新政府。

(责编：苏缨翔、张悦)

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