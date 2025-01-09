新华社联合国1月8日电 中国常驻联合国代表傅聪8日在安理会叙利亚问题公开会上表示，叙利亚局势正处于关键阶段，面临艰巨挑战。国际社会应加强团结，协调行动，支持和帮助叙利亚实现稳定和发展。

傅聪表示，中方支持根据安理会第2254号决议的精神和原则，推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程。国际社会要切实尊重叙利亚走符合本国国情发展道路的权利，让叙利亚人民以自主自愿的方式决定国家的未来。中方注意到，原定于1月5日举行的全国对话大会已被推迟。中方期待叙利亚各派从国家和人民长远利益出发，开启开放包容的政治解决进程。中方支持联合国以及联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒在此过程中发挥更大作用。

傅聪强调，无论叙利亚国内局势如何发展，对恐怖主义“零容忍”的底线不能改变。安理会近期就叙局势发表主席新闻谈话，明确各国应打击安理会列名的所有恐怖组织，拒绝为恐怖分子提供庇护。据报道，叙利亚军队近日向多名外国恐怖作战分子授予高级职位，其中包括安理会列名的恐怖组织“突厥斯坦伊斯兰党”，也就是“东伊运”的头目，中方对此表示严重关切。中方呼吁叙利亚履行反恐义务，防止任何恐怖势力利用叙领土威胁别国安全。

傅聪表示，叙利亚是人道局势最严重的国家之一，长期的非法单边制裁进一步加重了叙民众的苦难。国际社会应加大对叙援助力度。联合国要发挥协调作用，加快执行人道项目，优先保障民众过冬需求。叙各方应遵守国际人道法，积极配合人道行动，确保人道准入和人道人员安全。

傅聪说，国际社会公认戈兰地区是叙利亚被占领土。安理会通过的第497号决议对戈兰地区的法律地位作出结论，明确以色列对叙利亚戈兰地区的占领是完全无效的。中方重申，叙利亚主权、独立、统一和领土完整应该得到尊重，安理会关于戈兰地区的决议必须得到执行，1974年《部队脱离接触协议》应该得到遵守。

傅聪重申，中方对叙利亚长期奉行友好合作政策，从不干涉叙利亚内政。中方愿同国际社会一道，继续为推动叙利亚实现平稳过渡、逐步走上和平发展之路作出努力。

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