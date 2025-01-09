新华社渥太华1月8日电（记者林威）加拿大财政部长勒布朗8日表示，他不会参加自由党领袖职位的竞选，将专注于应对美国的关税威胁。

勒布朗当天在社交媒体上说，在加美两国关系的关键时刻，他将专注于在内阁的工作，团结各方对抗美国“不公正”的关税。他表示，美国加征关税对加拿大经济和加拿大人生计造成的威胁“不容低估”，需要全力关注。

2024年12月16日，时任公共安全部长勒布朗被任命为新的财政部长。他表示就任财政部长后的首要任务是降低加拿大人的生活成本以及加强与美国的关系。勒布朗目前是加拿大联邦政府与美国接触的关键人物，曾公布加拿大新的边境政策并前往美国与特朗普团队进行会谈。

今年1月6日，加拿大总理特鲁多宣布辞去执政党自由党领袖职务，并表示将在自由党选出新领袖后辞去总理职务。据加拿大媒体报道，可能参选自由党新领袖的包括勒布朗、外交部长乔利、前副总理兼财政部长弗里兰、不列颠哥伦比亚省前省长克拉克以及加拿大银行前行长卡尼等。

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