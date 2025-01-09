打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

加拿大财政部长表示不会参选自由党领袖

2025年01月09日08:40 | 来源：新华网
小字号

新华社渥太华1月8日电（记者林威）加拿大财政部长勒布朗8日表示，他不会参加自由党领袖职位的竞选，将专注于应对美国的关税威胁。

勒布朗当天在社交媒体上说，在加美两国关系的关键时刻，他将专注于在内阁的工作，团结各方对抗美国“不公正”的关税。他表示，美国加征关税对加拿大经济和加拿大人生计造成的威胁“不容低估”，需要全力关注。

2024年12月16日，时任公共安全部长勒布朗被任命为新的财政部长。他表示就任财政部长后的首要任务是降低加拿大人的生活成本以及加强与美国的关系。勒布朗目前是加拿大联邦政府与美国接触的关键人物，曾公布加拿大新的边境政策并前往美国与特朗普团队进行会谈。

今年1月6日，加拿大总理特鲁多宣布辞去执政党自由党领袖职务，并表示将在自由党选出新领袖后辞去总理职务。据加拿大媒体报道，可能参选自由党新领袖的包括勒布朗、外交部长乔利、前副总理兼财政部长弗里兰、不列颠哥伦比亚省前省长克拉克以及加拿大银行前行长卡尼等。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部