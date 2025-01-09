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中国一批紧急粮食援助物资在苏丹启运分发

2025年01月09日08:38 | 来源：新华网
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新华社开罗1月8日电（记者张猛）喀土穆消息：中国向苏丹提供的紧急粮食援助物资启运分发仪式8日在苏丹东部城市苏丹港举行。

这批中国援助大米于2024年12月运抵苏丹港。中国驻苏丹大使馆临时代办张向华在启运分发仪式上说，中苏两国战略伙伴关系牢固，中方一贯坚定支持苏丹和平与发展。中国政府高度关注苏丹人道主义局势，持续向苏丹提供力所能及的帮助。中方此次又提供一批大米，希望为缓解苏丹人民遇到的困难发挥积极作用。

苏丹人道主义援助专员萨勒娃·亚当·贝尼亚表示，苏中两国传统友谊深厚，苏丹政府和人民衷心感谢中方提供的宝贵支持。苏方将把这批物资分发到每一个州，让各地人民都从中获益。苏方希望在恢复和平稳定和重建发展的过程中，继续巩固和扩大与中方的友好合作。

在仪式现场，几十辆载有中国大米的卡车等待开往苏丹各州，车身上写着“中国援助，为了共同的未来”。

据中国驻苏丹大使馆消息，2024年中国已向苏丹提供蚊帐、杀虫剂、净水剂、帐篷、毛毯等卫生防疫及抗灾物资。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1225万人流离失所。联合国上月发布的最新数据显示，2025年苏丹有3040万人需要人道主义援助，约一半人口面临严重粮食不安全状况。

(责编：苏缨翔、张悦)

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