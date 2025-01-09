美国博主雷哥在山东省日照市生活18年

本报记者 王 者

图①：雷哥在直播介绍日照传统摊煎饼手艺。

焦若航摄

图②：雷哥（左二）与家人合影。

受访者供图

图③：雷哥逛大集、选海鲜。

杨 洋摄

图④：在大集现场，雷哥支起大锅，炖红头鱼。

丁敏航摄

在山东日照，有一个爱好赶大集的老外，人们都叫他雷哥。雷哥是一名美国博主，高鼻梁、深眼窝、棕金色的头发。一开口，却是流利的中国话，口音里还带着“日照味儿”。

今年41岁的雷哥，中文名叫雷诺门，已经在日照生活了18年。他做外贸生意，同时也是一名“网红”。他在短视频平台开设账户，通过记录赶大集、包饺子、开民宿等当地风土人情，在海内外积累了一大批粉丝。

一条条短视频，见证着雷哥对日照这座城市的热爱，也日益成为游客了解日照的一个窗口。

结缘中国，爱上日照这片海

初冬午后，记者走进一间位于日照市山海天旅游度假区的民宿。暖阳映进小院，雷哥身着一身绿色军大衣，手中掂着铁锅，正和老友们准备下一期短视频的拍摄素材。

雷哥拖来一条板凳，与记者坐定，畅谈起他与中国结缘的故事。

雷哥的足迹遍布世界50多个国家，谈及为何选择在中国定居生活，他爽快地说：“中国是最适合我的，在这里生活很舒服，中国这个‘神秘的东方国家’，带给我源源不断的惊喜。”

雷哥与中国的缘分，始于2006年。那年夏天，在美国大学毕业后的雷哥因工作原因来到中国从事对外贸易工作，这是他第一次远离家乡来到陌生的国度。

“那时的我，没想到今后会扎根在大洋彼岸的中国。来到中国以后，我就爱上了这里，离不开了。”雷哥笑着说，中国给人带来的发展机遇太多了。

在中国工作一年之后，雷哥本可以回到美国工作，但他却选择留下。“我看到了中国的发展潜力，再加上很喜欢这里，干脆就留下来打拼。”

他在中国创立了自己的公司，开展进出口贸易。后来，又建起属于自己的工厂。

那时候，雷哥还不会说中文，为了能更好地融入中国社会、感受当地的风土人情，雷哥利用闲暇时间刻苦自学中文，一年多的时间就具备了基本的汉语交流能力。

2008年夏天，雷哥与妻子张蕾相识。两年后，两人步入婚姻的殿堂，雷哥也成了一名“日照女婿”。婚后，两人商议回到张蕾的老家日照定居。来到日照后，夫妻俩共同养育两个儿子，雷哥也结识了许多山东朋友，从此，他与这座海滨小城紧紧连结在一起。

雷哥爱好户外运动，日照海岸线的绿道成了他最钟情的地方。每逢周末，他都会与张蕾沿着海岸线骑行，共同欣赏海天一色的美景，贯穿山海美景、全长300多公里的摩旅骑行路线，是他酣畅驰骋的“宝藏路线”。

“人生的版图，需要通过自己的努力一点点去点亮。”雷哥说，选择日照，点亮了自己人生的版图。

烟火乡村，探寻正宗“日照味”

“一个‘锅在手’的美国人，在中国生活18年，来自山东美丽海滨小城日照……”这是短视频平台上，雷哥对自己的介绍。

“我喜欢这里的海，喜欢这里干净的街道，优美的生态环境，也喜欢吃这里的美食……我不仅能说中国话，还有纯正的‘中国胃’。”爽朗的笑声，回荡在院子里，交谈中，雷哥不断提及他对日照的喜爱。

2024年“五一”假期最后一天，一段“老外雷哥在日照做鲅鱼水饺赠游客”的短视频“刷爆”日照人的朋友圈。

视频中，雷哥现身日照海鲜市场，精挑细选了一条肥美的鲅鱼，来到海边搭起帐篷，熟练地剁肉、擀皮，在海边烹饪了一顿丰盛的“鲅鱼水饺宴”。饺子开锅后，雷哥端出热气腾腾的水饺，邀请外地游客品尝。一边盛饺子，雷哥还不忘向游客宣传日照的人文风光，推介旅游景点。

“未来，我还要通过视频让更多人感受到日照的烟火气和人情味，尽显这座城市的真诚好客，吸引更多游客来日照旅行。”雷哥说。

雷哥的“网红”生涯，始自一个偶然机会。2022年，在一众好友鼓励帮助下，雷哥在短视频平台注册“我的兄弟叫雷哥”账号。

当年12月，雷哥初次尝试拍摄视频。正值年底，雷哥跟朋友们赶了一场大集。面对镜头，雷哥毫不怯场，热情洋溢地向网民介绍大集上琳琅满目的土特产。视频中，雷哥在大集中寻觅一块空地，支起一口铜锅，利用刚买的食材制作“大集火锅”。

色泽诱人的食材通过雷哥极富特色的解说，变得更富吸引力，网民们仿佛置身其境，自己也赶了一场大集。“我也要去日照赶个大集”“雷哥带我赶个大集呗”……视频播出后，近八万网友点赞，网友留言表达赶大集的想法。

拍摄大集的灵感，源自雷哥的日照朋友。“赶大集是山东人很熟悉的童年记忆和民俗习惯，在这里，可以看到一个地方浓郁的烟火气。大集也是我感受日照生活的一种方式，我们想通过视频，让更多人了解日照的风土人情。”雷哥告诉记者。

伴随视频拍摄，经过一次次实地勘景和体验，雷哥很快就融入了集市的风土人情，和一些商贩也处成了“哥们儿”，还掌握了比本地人都地道的还价方式。

后来，雷哥索性将灶台移到集市，现场做菜并拍摄视频。凭着高超的厨艺、淳朴的性格、轻松幽默的表达风格，雷哥推出的“10元挑战四菜一汤”“100元挑战海鲜盛宴”等系列作品迅速赢得广大网友的喜爱。此外，他的“农家小院生活”系列和“夫妻互动”系列等作品，也吸引了一大批粉丝。短短一年时间，雷哥视频账号的粉丝量就突破100万。截至目前，他和团队精心打造的195个作品获赞近千万。

镜头为媒，记录心中“第二故乡”

海蛎子、尖嘴螺、高眼、团咕噜……雷哥的视频大多离不开美食。一些独具地方特色的海鲜名字，被他在视频中用一口地道的方言说出，引得网友逗趣：“雷哥是一个假老外。”

真实亲切，是雷哥和团队制作视频的第一追求。

“每期视频的产出并不容易，大家看到的可能只有一两分钟，但从拍摄到剪辑一套流程下来，通常要花费数天时间，所有工作都由我们5人组成的小队伍完成。”雷哥介绍。

通过短视频，雷哥用真实的状态和地道的“日照味道”，收获了越来越多粉丝的关注。

“我想用最真实的记录，还原这座城市最自然的生活本味，让人们从中看到日照的美好。”雷哥说，“我的家乡也是沿海城市，来到日照后，每天都能看到大海，我心里很舒服，那是一种熟悉又温暖的感觉。”

日照吸引雷哥的地方，除了大海、美食，还有清新的空气、明媚的阳光，他的爱人、两个可爱的孩子、一群志同道合的朋友……

雷哥在日照生活18年，日照早已是他的“第二故乡”。他与这座城市一同成长，见证这座城市的发展变迁。

在雷哥的作品中，可以看到大集的热闹、农家小院的宁静、乡村生活的惬意，这些中国元素也吸引了大量海外网友，不少海外媒体对他的故事进行了报道。

每次回美国探亲，他都会兴奋地和亲友分享在中国的经历和故事，拿出手机向他们展示在中国拍摄的照片，讲述中国特别是在日照发生的故事。面对一些美国人的好奇和不解，他还会耐心细致地为他们答疑解惑。“我希望自己能成为两国友好交流的‘桥梁’和‘纽带’。”雷哥说。

用镜头记录日照之美、用行动传播中国声音、用影像讲述中国故事……通过视频，雷哥尽情展现自己喜爱的“第二故乡”，向世界展示中国的魅力。

情感“发酵”，人与城“双向奔赴”

漫步沙滩，欣赏美丽海岸线，在蜿蜒绿道上酣畅骑行，吃一顿海鲜盛宴……得天独厚的自然资源优势，让日照成为热门旅游目的地，吸引国内外游客在此栖居。

“日照发展得很快。”雷哥说，“我刚定居日照的时候，我家周围是一片荒芜，现在到处是高楼大厦，生态环境也越来越好了。”雷哥亲身感受着日照日新月异的变化。

除了城市建设，最让雷哥赞叹不已的就是发达的高铁和便捷的支付方式：“我是做外贸生意的，经常要出差，在日照，坐上高铁就能去很多城市，速度很快。去哪儿都可以扫码支付，不用现金，很方便。”

雷哥希望将自己的所见所闻分享给更多的人，带动更多人喜欢日照、喜欢中国。他在美国的家人、朋友是他的忠实粉丝。“我妈妈也很喜欢日照，她的朋友们看到我拍的视频都笑得很开心。受我影响，现在她和朋友们都在学习中国文化”。

“我想进一步挖掘日照丰富的乡村元素，通过直播形式推介日照特色农产品、精致手工艺品和地道美食，让国内外更多人感受到日照乡土文化的魅力。”雷哥说。

18年来，雷哥对日照的情感随时光慢慢“发酵”，愈发浓烈醇厚。在他看来，他与“安心、舒心、暖心”的日照之间，是一场人与城的“双向奔赴”。

“我会继续用视频记录在日照生活的点点滴滴，让更多人了解这座城市的美好，看到‘有一种生活叫日照’……”畅想未来生活，雷哥充满期待。

（陈 潇、广晨希参与采写）

(责编：贾文婷、张悦)