元旦假期刚刚过去，春节假期即将到来。随着政策暖风劲吹，火爆社交媒体的“中国游”热度不减，外国游客来华热情愈发高涨，中国游客走出国门的“世界游”也延续强劲复苏势头。出入境游热潮涌动，不仅为经济发展注入强劲动力，还有助于推动人文交流、感悟彼此文化、增进相互了解，不断丰富中国与世界的良性互动。

国家移民管理局数据显示，今年元旦假期中外人员出入境共计180.3万人次，较去年同期增长13.7%。其中，外国人18.5万人次，较去年同期增长33.6%。线上旅游平台携程近日发布的《2025年春节旅游市场预测报告》显示，今年春运出境搜索指数同比增幅达51%，外国游客来华旅游订单量比2024年春节同期增长203%。

中外游客更加热络的“双向奔赴”背后是政策利好带来的强大推动力。过去一年多来，中国的免签“朋友圈”不断扩容，目前已对54个国家实施过境免签政策，并对38个国家试行单方面免签政策。新加坡、泰国等多国也对中国公民实施免签政策，热切期待中国游客到来。数据显示，2024年1月至11月，全国各口岸入境外国人2921.8万人次，同比增长86.2%；其中通过免签入境1744.6万人次，同比增长123.3%。适用72/144小时过境免签政策来华外国人数量同比上升132.9%。“周五下班去中国”的话题一度登上韩国社交媒体热搜榜，大批东南亚游客包机来中国东北感受冰雪奇缘。

2024年年底，中国还将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时，同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。更长的停留时间、更大的活动区域，一方面方便外国游客合理规划行程，跨省多地进行旅游、商务等活动，更好体验中国的地大物博和多姿多彩；另一方面辐射带动各地共享旅游资源、形成规模效应，提升开放水平、发展外向经济。

随着越来越多外国游客来中国“打卡”，“中国游”版本也不断“升级”。他们不再满足于传统旅游景点，而是深入街头巷尾，感受烟火气息，体验民俗文化。到农村赶大集、到社区菜市场转悠、在街角公园体验晨练……外国游客不断解锁新体验，一个更加真实、立体、全面的中国也通过他们的镜头让更多人得以了解。不久将迎来申遗成功后的首个春节，厦门市和龙岩市近日联合举办了“来厦门 到龙岩 过大年”暨“240小时过境免签”主题文旅宣传推广活动，向全球游客发出热情邀约；长沙、漳州等10座城市将举办“中国年味之旅”全球达人游中国系列活动，通过国际旅游达人向海外游客介绍各地文旅特色。

与此同时，中国游客的出境游也呈现目的地更多样、体验感更强、游玩更深入的趋势。到马来西亚马六甲古城追寻郑和的足迹，入住瑞士乡村感受当地人的田园生活，在毛里求斯体验帆船比赛……中国游客在探索世界的路上走得更远，看到更多风景，收获更多见闻。

旅游观光的一个重要意义，在于打破交流障碍、改变原有认知，搭建起不同国家人民交往交流、相知相近的桥梁。无论是外国游客来中国还是中国游客去国外，都可以在异国他乡的行程中了解对方的生活、习俗、价值观念与行为方式，以更加包容的视角看待彼此差异，从而以文明多样性的审美欣赏对方社会文化的活力与精彩。通过旅游等人文交流，有助于中外避免误解、消除隔阂，增进理解、建立友谊，构建起更加坚实的民意基础。哈萨克斯坦总统托卡耶夫近日接受媒体采访时表示，哈中签署互免签证协定，对扩大贸易往来、增进民间友好产生积极影响。哈萨克斯坦民众得以从全新视角看待中国，亲眼看到中国发展成为科技强国。在交往中，中国人民向哈萨克斯坦人民展现了友好情谊。

从马可·波罗跨越万里来中国，到明代航海家郑和七下西洋，再到“地球村”里互相走动，人员往来始终是中外增进彼此了解、加深人民亲近感的重要方式。走出去和迎进来，都是中国推进高水平对外开放的生动写照。“中国游”和“世界游”热潮中，机遇在拓展，文化在交融，民心在连通，世界也因此有了更多暖意。

（新华社电 记者谢彬彬）

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