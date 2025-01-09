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“向日本社会介绍真实的中国”

——访日本纪录片导演竹内亮

本报记者 朱玥颖
2025年01月09日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　不久前，日本纪录片导演竹内亮的新版纪录片《再会长江》在日本二次上映，这是继2024年4月这部纪录片在日本上映后的再次上映，反映了日本民众对于了解中国的呼声。在接受本报记者采访时，竹内亮表示：“我希望通过我的作品向日本社会介绍真实的中国，带动更多人认识中国、前往中国。”

　　2023年5月，竹内亮的《再会长江》《华为的100张面孔》等4部纪录片在东京有乐町的影院滚动播放一周。2024年4月，经改编的剧场版《再会长江》在日本展映，引发日本各大媒体的关注，获得诸多好评，也一度登上日本文艺片票房排行榜第一。在这部长达129分钟的纪录片中，竹内亮从上海出发，沿长江溯流而上，记录了长江沿岸的经济社会发展和民众生活变迁。“不少日本观众向我反馈，《再会长江》让他们对中国很有好感，很想去中国旅游，实地看看。”竹内亮说。

　　2010年，当时在日本广播协会工作的竹内亮来华拍摄了纪录片《长江天地大纪行》，该片在日本播出后获得不少关注。竹内亮表示：“10多年前拍摄长江时，我被中国优美的风景、悠久的历史文化、热情的人民所吸引。由于不会讲中文，无法深入了解中国人的生活和想法，尽管该片反响很好，我自己并不满意。”为了更好地了解中国文化，竹内亮辞去工作，举家迁至中国南京生活。“定居中国后，我切身感受到中国的快速发展变化”。如今，南京已经成为竹内亮的“第二故乡”。

　　讲述再次拍摄长江的原因，竹内亮话语中充满激情：“对于很多日本人来说，长江有一种特别的魅力。长江是亚洲第一长河，画面的震撼感特别强。不少日本人喜欢中国的三国文化，长江沿岸有许多与三国文化相关的古迹，比如赤壁和白帝城。”在竹内亮看来，拍摄长江可以展现中国的幅员辽阔、自然景观、文化魅力、经济发展和民众生活面貌。通过此次拍摄，竹内亮重走长江，发现长江沿岸的基础设施明显改善，当地文旅产业发展很快，在长江沿岸一些乡村，村民的生活水平有很大提高。

　　在沱沱河畔的长江源水生态环境保护站，竹内亮发现人们可以用垃圾换来免费的咖啡。几名生态保护志愿者正在分类记录垃圾信息，积累到足够数据后会反馈给品牌方，希望他们今后可以使用更环保的包装材料。“我真切地感受到中国民众的环境保护意识增强了。”竹内亮还发现，长江禁渔实施以来，许多渔民加入长江江豚保护事业。越来越多的科技企业也加入进来，将数字技术应用于生态环境治理。10多年来，长江水更清、环境更美，江豚的数量也明显增加了。

　　在湖南岳阳，竹内亮注意到，当地农业农村加快了现代化发展步伐。“例如，有的农民利用小龙虾防治农业害虫，几乎不使用农药，种植出每斤售价近70元人民币的稻虾米。他们还通过手机小程序销售农产品，扫描大米包装上的二维码，消费者可以24小时实时观看稻虾米的种植状况。”竹内亮表示，“还有的农民利用无人机喷洒农药、播撒种子。在这些使用无人机的农民组建的聊天群里，大部分成员是50岁以上的中老年人，这让我很吃惊。”

　　纪录片中，藏族女孩仁青茨姆的生活变化，给许多日本观众留下深刻印象。10多年前，生活在云南香格里拉的茨姆，由于家境贫困，只能靠抱着羊羔与游客拍照谋生，如今她通过不懈努力实现开办民宿的梦想。“2022年，我去香格里拉拍《再会长江》时，只能从昆明开车过去。2023年11月，茨姆的家乡香格里拉已经通高铁了，这就是中国速度！中国的发展变化令人惊叹。”竹内亮说。

　　在采访的最后，竹内亮表示：“两次走完6300多公里长江旅程的日本人，应该只有我一个。再过10年或者20年，我想挑战第三次长江之旅。届时，长江会以怎样的姿态展现在我们面前呢？我充满期待。”

(责编：贾文婷、张悦)

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