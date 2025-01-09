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王毅同乍得外长库拉马拉会谈

2025年01月09日06:53 | 来源：新华网
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新华社恩贾梅纳1月8日电（记者王泽）当地时间2025年1月8日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在恩贾梅纳同乍得外长库拉马拉举行会谈。

王毅表示，两国元首为中乍关系确定了战略伙伴关系的新定位，双边关系展现出广阔的新前景。今年也是中非合作论坛北京峰会成果落实的开局之年。立足中乍关系新定位、中非关系新篇章，中方愿同乍方一道，推动两国战略伙伴关系全方位发展，落实好中非合作论坛北京峰会成果，推动十大伙伴行动在乍得落地，助力乍得推进现代化的努力。双方要继续携手走好符合各自国情的发展振兴之路，坚持多边主义、反对强权霸凌，维护国际正义、维护发展中国家共同权益，为构建人类命运共同体做出共同努力。

库拉马拉表示，中国是最伟大的发展中国家，是乍得的好朋友、真伙伴。乍中关系源远流长，中方为乍得经济社会发展提供了大量实实在在的帮助，乍得政府和人民深表感谢。乍得将坚定发展对华关系，推动两国关系取得更大发展，收获更多合作成果。欢迎更多中国企业来乍得投资，希望更多乍得优质农产品进入中国。乍得决心走独立自主的发展道路，愿同中方加强战略协调，加强南南合作，维护发展中国家的共同利益。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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