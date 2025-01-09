新华社恩贾梅纳1月8日电（记者王泽）当地时间2025年1月8日，乍得总理哈里纳在恩贾梅纳会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅说，阁下是中国人民的老朋友、好朋友，担任驻华大使期间，为促进中乍友好发挥了桥梁和纽带作用。期待你在新的重要岗位上，继续支持两国互利合作，推动两国关系取得更大发展。

王毅表示，去年9月，穆罕默德总统专程赴华出席中非合作论坛北京峰会，两国元首将双边关系提升为战略伙伴关系，推动中乍关系迈上新台阶。在两国元首战略引领下，双边合作呈现快速发展势头。中方愿同乍方加强全方位合作，继续在重大问题上坚定相互支持，共同反对强权霸凌，维护双方正当权益，维护国际公平正义。习近平主席在北京峰会上提出中非携手实现现代化十大伙伴行动，每一项行动都符合包括乍得在内非洲各国的发展需要，都契合非洲人民的共同愿望，都将为乍得发展振兴提供实实在在的助力。中方愿同乍方加强对接，推动十大伙伴行动在乍得落地见效。

哈里纳说，去年9月，穆罕默德总统与习近平主席举行富有成果的会谈，决定将两国友好合作提升到新的水平。乍得政府将积极落实两国元首共识，把对华关系置于外交政策最优先位置，做中国最坚定、最可靠的伙伴。世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，乍得坚定奉行一个中国政策。乍方高度赞赏、完全认同习近平主席提出的人类命运共同体理念和携手实现世界现代化的愿景，期待同中方深化互利合作，实现共同发展。欢迎更多中国企业来乍得投资兴业。我虽已不再担任驻华大使，但要继续发挥友好使者的作用，致力于扩大对华合作，为乍中关系发展不懈努力。

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