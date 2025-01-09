库存消耗加快 外部供应减少

本报记者 刘 赫 郭梓云

欧洲天然气基础设施公司最新数据显示，2024年9月以来欧盟天然气储备下降19%，是过去3年来最快的用气速度。目前，欧盟天然气储存设施内的天然气储量降至约75%，低于2019—2023年的平均值。这个冬季，欧洲天然气库存消耗速度快于往年，不少欧洲民众对此表示担忧。

美国哥伦比亚大学全球能源政策中心研究员安妮—索菲·科尔博分析认为，9个西北欧国家的工业用气需求“已从2023年的低点反弹”，2024年1至11月工业用气需求同比增长6%。能源需求高峰叠加供应担忧，直接反映在价格上。2025年首个交易日，作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心天然气期货价格上涨4.3%，一度攀升至每兆瓦时51欧元，为2023年10月以来新高。

天然气成本上升加剧了欧洲民众对生活成本的担忧。近期，一家瑞典清洁能源科技公司从对德国、意大利、英国5500名民众的调查中发现，77%的受访者表示日常生活受到能源成本上升影响，近一半受访者不得不动用储蓄支付高额能源账单。

另据报道，俄罗斯天然气工业股份公司近日发表声明说，因过境协议到期且乌克兰多次明确拒绝续签，自莫斯科时间2025年1月1日起终止过境乌克兰向欧洲输送天然气。据悉，过境乌克兰的天然气占俄管道天然气出口欧洲总量的一半左右。斯洛伐克总理菲佐表示，这将对欧盟经济产生重要影响，估计欧洲消费者可能会面对每年400亿至500亿欧元的天然气成本上涨，另有每年600亿至700亿欧元的额外电费。

过去两年，欧盟加快推动能源转型，投入超过数千亿欧元用于可再生能源开发、电网升级及氢能发展等。然而，能源转型进程并非一蹴而就。英国皇家国际问题研究所高级研究员范赖伊认为，欧洲实现能源供应多样化仍面临困难。国际能源署日前表示，乌克兰输气管道停运是这个冬天欧洲面临的一个关键不确定因素。

（本报柏林1月8日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)