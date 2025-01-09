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巴拿马外长：巴拿马运河主权不可谈判

2025年01月09日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社巴拿马城1月7日电  （记者许咏政）针对美国候任总统特朗普有关控制巴拿马运河的言论，巴拿马政府7日明确表示，巴拿马运河主权不可谈判，运河的管理权完全掌握在巴拿马人手中。

　　巴拿马外交部长马丁内斯—阿查在新闻发布会上重申巴总统穆利诺此前的立场：巴拿马运河主权是巴拿马人民斗争史的一部分，是不可逆转的胜利成果。巴方期待与特朗普政府维持合作关系，但“唯一掌控运河的是巴拿马人的手”“巴拿马运河属于巴拿马人民并将永远如此”。

　　针对特朗普关于不排除军事手段夺取巴拿马运河控制权的言论，马丁内斯—阿查回应说：“巴拿马政府将在特朗普正式就职后，根据事态发展作出必要决策。”此外，他否认巴政府与特朗普团队进行过任何接触。

　　7日，特朗普在美国佛罗里达州海湖庄园举行的新闻发布会上说，出于对美国“经济安全需要”考虑，他不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取巴拿马运河和格陵兰岛控制权的可能性。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月09日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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