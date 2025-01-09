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研究：2024年气温升高致水循环相关极端天气增多

2025年01月09日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社堪培拉电  （记者章建华）澳大利亚国立大学日前发布消息，该校研究人员领衔编撰的《2024年全球水监测报告》显示，2024年全球气温再创纪录，全球水循环出现变化，导致更多极端天气、严重洪水与干旱。

　　据澳大利亚国立大学发布的新闻公报，研究团队使用来自数千个地面监测站和卫星的数据，对全球降雨、土壤湿度、河流水流和洪水等关联水循环的数据进行接近实时的观测分析。研究人员发现，2024年，全球多地高温破纪录，全球变暖严重影响地球的水系统。

　　新闻公报中说，气温上升正改变地球上水的循环模式。2024年极端天气事件频发，与水相关的灾害包括洪水、干旱、热带气旋和山体滑坡等。报告中说，降雨量纪录被打破的频率越来越高。与本世纪初相比，2024年创下月度降雨量新高的频率高出27%，创下日降雨量新高的频率高出52%。

　　报告第一作者、澳大利亚国立大学教授阿尔伯特·范迪克在新闻公报中说，亚马孙盆地和非洲南部在这一年经历了干旱。在地球最重要的生态系统之一亚马孙盆地，干热天气导致野火肆虐，也造成大量温室气体排放；非洲南部严重干旱使玉米减产、粮食短缺。

　　研究发现，移动速度慢的风暴的破坏性比速度快的风暴大。全球变暖还导致暴雨增多和风暴移动速度减慢，在欧洲、亚洲和巴西发生致命洪水。

　　范迪克认为，人们需要做好准备，要加强防洪措施，发展更具抗旱能力的粮食生产和供水，以及改进预警系统。

　　《2024年全球水监测报告》是致力于分享气候和水资源信息的民间合作组织“全球水监测”的年度报告。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月09日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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