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塔吉克斯坦工业化转型显成效

预计二〇二四年工业生产增长率突破百分之二十

本报记者 李 强
2025年01月09日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　据塔吉克斯坦霍瓦尔国家通讯社报道，塔吉克斯坦经济发展势头良好，政府预计2024年国内生产总值较前一年增长8.4%，工业产值在国内生产总值中占比超过1/3。最近5年，该国工业总产值从270亿索莫尼（1美元约合11索莫尼）增加到530亿索莫尼，成立了2000多家工业企业。塔吉克斯坦经济发展和贸易部预测，2024年全年塔吉克斯坦工业生产增长率突破20%。

　　多项数据显示，塔吉克斯坦工业化转型效果显著，采矿业、加工制造业等表现出色。2024年上半年，该国石油产品产值增长1.2倍，木材和纸张制品增长81%，金属制品增长18.1%，纺织品和皮革制品增长17.8%，橡胶和塑料制品增长16.4%。

　　近年来，塔吉克斯坦政府出台了一系列政策举措，积极推动产业多元化发展，大力推动工业化转型。塔政府制定了《塔吉克斯坦2020—2025年加速工业化规划》并将2022—2026年确定为“工业发展年”，明确了工业发展的目标和方向，进一步提高工业生产水平，增加工业产值。塔政府对企业积极提供投资补贴、税收优惠，鼓励企业扩大生产规模、引进先进技术和设备，重点扶持新能源、加工业、采矿业等重点工业领域。塔吉克斯坦国内约有3500家企业，每年对现有和新建工厂投资约190亿索莫尼。为降低企业运输成本，提高产品市场竞争力，塔努力提升公路、铁路等基础设施现代化水平。塔吉克斯坦还与中国、俄罗斯等国加强经济合作，吸引外资投资建厂，加快推进工业化进程。

　　在政策扶持下，塔吉克斯坦新工业企业不断建成投产。2024年，塔国内新增250多家工业企业，新增企业主要从事食品加工、建筑、纺织、采矿和冶金等。塔工业和新技术部部长卡比尔·谢拉利表示，新企业已生产价值约6000万索莫尼的产品。

　　塔吉克斯坦铝业公司是该国最大的工业企业之一，也是重要的出口企业。该公司董事会主席拉贾布佐达表示，2024年上半年，公司的铝产量超过4.04万吨，同比增加24.7%，铝出口量超过3.5万吨，价值约8000万美元。公司力争2025年将产量至少提高到8.4万吨。

　　塔吉克斯坦与中国在工业领域的合作持续深化。塔吉克斯坦国家投资和国有资产管理委员会表示，2024年在塔首都杜尚别举行的贸易和投资相关论坛上，塔吉克斯坦与中国签署了价值逾5.8亿美元的工业投资协议。目前，塔国内共有600家塔中合资企业。过去10年，中国对塔吉克斯坦的投资总额超过了38亿美元。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月09日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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