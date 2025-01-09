预计未来20年，东南亚地区航空客运总量每年将增长7.2%

本报记者 白元琪

中企投资建设的柬埔寨暹粒吴哥国际机场主航站楼外景。

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泰国曼谷素万那普国际机场内的民航客机。

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波音公司最新发布的2024年《全球航空货运预测》报告显示，全球航空货运行业正迎来持续增长的态势，预计到2043年航空货运量将以每年4%的速度增长，这一增长趋势主要受到亚洲市场强劲需求的驱动。经济扩张和消费者需求的上升使亚洲市场的年均货运量迅速增长。波音公司的预测显示，未来20年东南亚地区航空客运总量将以每年7.2%的速度增长，超过全球平均水平。东南亚国家纷纷加快发展民航基础设施，筹建升级主要机场，推进机场智能化、绿色化建设，以满足不断增长的航空运输需求。

多国出台机场扩建新建计划

随着地区经济的加速复苏和航空市场的蓬勃发展，东南亚多国纷纷出台计划，拟扩建或新建机场。

泰国民航局发布的航空发展计划提出将泰国打造成东南亚重要的航空枢纽，到2037年，泰国航空运力有望提升至每年200万个航班和2.7亿人次旅客。首都曼谷的素万那普国际机场计划将每小时航班量从68架次增至94架次，东侧航站楼的扩建将为机场增加8万多平方米占地面积，预计可增加1500万人次的旅客吞吐量。该机场还计划投入1200亿泰铢（1美元约合35泰铢），对西侧航站楼、南侧航站楼等进行升级改造。普吉国际机场二期项目正在建设中，预计2029年完工，建成后该机场年旅客吞吐量将从目前的1250万人次提升至1800万人次。水上飞机停机坪是普吉国际机场的一大特色，丰富了普吉岛作为热门旅游目的地的交通选择，吸引了众多游客前往体验。

柬埔寨民航业在2024年展现出强劲复苏势头。截至2024年9月底，柬埔寨三大国际机场的旅客吞吐总量同比增长22%，达到450万人次。泰国、中国、韩国等多个国家开通更多柬埔寨直飞航线。首都金边的新机场项目——德崇国际机场即将竣工并正式投入运营。该机场为最高等级机场，可以起降空客A380等大型飞机，建成后将极大提升柬埔寨民航运输能力。

新加坡樟宜国际机场是全球重要航空枢纽。2024年第二季度，樟宜国际机场共运送旅客1600多万人次，同比增加13.4%。该机场的第五航站楼计划2025年动工、2030年投入使用。建成后，新航站楼占地面积为现有4个航站楼面积总和，并将配备三跑道系统，预计将使樟宜国际机场的年旅客吞吐量增加5000万人次。

随着国际旅客数量增加，越南民航市场规模也加速扩大。越南航空管理局预测，未来几年，越南航空客运量将保持年均7.5%至8.5%的增长。河内内排国际机场扩建项目进展顺利，预计到2030年完全投入运营后可满足每年6000万人次的通航需求，是目前的2.5倍。

积极引入智能绿色科技

从智能导航、自助值机等基础设施的升级，到个性化推荐、高效出入境等服务的优化，再到多种绿色环保技术的应用，近年来东南亚多国主要机场积极引入智能绿色科技，努力提升服务水平。

马来西亚政府提出“机场4.0”战略，推动航空业向数字化和低碳化转型。马来西亚交通部日前宣布，位于沙巴州的亚庇国际机场将斥资数亿林吉特（1美元约合4.5林吉特）进行改扩建，重点升级自动化、网络信号等数字基础设施，以提升机场运营效率。改扩建完成后，该机场的网络容量将提升10倍以上，旅客在线值机等所需时间将大幅减少。机场还将积极采用太阳能等清洁能源，引入雨水收集系统，推动可持续发展。

泰国机场管理公司正全力推动素万那普国际机场成为泰国首个绿色示范机场，力争使其在2027年前全面采用可再生能源供电。2023年，该机场航站楼屋顶已完成4.4兆瓦太阳能板的安装，有效降低室内温度超过7摄氏度，减少了约2%的空调能耗。二期太阳能板安装工程正在进行，预计将新增33.4兆瓦电能，并计划尝试水上浮动式太阳能板技术。通过以上举措，素万那普国际机场年均电力成本有望降低20%至30%。

正在建设中的新加坡樟宜国际机场第五航站楼将广泛部署自动化、智能化公共设施及创新的公共卫生解决方案。该航站楼将引入激光制导的航空桥和自动驾驶车辆等非接触式系统。新航站楼还将采用智能建筑管理系统和区域冷却技术等方案，大幅降低能耗。

深化与中国民航领域合作

柬埔寨国家航空自2024年10月底起，将金边至郑州的直航航线增至每周3班；2024年11月，印度尼西亚鹰航宣布自2024—2025年冬春航季起，加密上海至印尼雅加达的定期航班，由原来的每周3班增加至每周6班……随着东南亚国家与中国的经贸、人文往来日益密切，东南亚国家与中国积极加强航空联络，开辟更多直航航线。

中企积极参与东南亚国家民航领域基建项目，为促进互联互通、推动区域发展发挥重要作用。由中企投资建设的暹粒吴哥国际机场是柬埔寨目前规模最大、设施最先进的国际机场。机场投入运营一年多来，旅客吞吐量已突破130万人次，预计2025年有望进一步增至200万人次。该机场与多家在柬孔子学院合作建立实习培训基地，为柬埔寨航空业输送高素质人才。柬埔寨民航国务秘书处大臣毛哈万纳表示，暹粒吴哥国际机场是柬中两国友谊的象征，满足了日益增长的旅客出行需求，有力推动柬埔寨航空运输业和服务业的发展。

在文莱斯里巴加湾国际机场，由中企研发的先进雷达作为“气象卫士”，精确探测高空大气变化，为机场安全运营保驾护航。2024年以来，中国车企生产的电动出租车已在泰国素万那普国际机场、孔敬机场等投入使用，为旅客提供更加舒适环保的出行体验。

中国航空运输协会常务副理事长潘亿新表示，中国与东盟在民航领域合作取得丰硕成果，双边民航旅客货运运输量均实现数倍增长，中国与东盟已成为全球开放程度最高的航空运输区域之一。未来，双方将进一步推动航旅文协同发展，共同探索绿色低碳循环发展新模式，为区域经济社会发展注入新动力。

（本报曼谷1月8日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 17 版）

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