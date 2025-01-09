本报北京1月8日电 （记者李安琪）外交部发言人郭嘉昆8日表示，中国成为全球互联互通的重要驱动力量，将坚持共商共建共享，助力全球南方国家现代化。

郭嘉昆说，近一段时间，中国同相关国家在互联互通合作上不断传来好消息：中欧班列累计开行突破10万列，中老铁路货物运输总量破5000万吨，西部陆海新通道班列年度开行量首次突破万列，中欧跨里海直达快运开通，中吉乌铁路启动建设，中越跨境铁路、马来西亚东海岸铁路等重点项目取得重要进展，“钱凯—上海”的中拉陆海新通道实现双向贯通。中国成为全球互联互通的重要驱动力量。

郭嘉昆表示，互联互通是中方提出的“一带一路”倡议重点合作领域之一，契合全球南方“赋能发展”的诉求。日前，中方新出台15项措施进一步推动西部大开发，提出合力推进国际物流大通道建设，加快形成陆海内外联动、东西双向互济的全面开放格局。

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 03 版）

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